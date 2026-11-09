「履約對表」 學者估川習三會難突破

深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）下周登場，美國總統川普與大陸國家主席習近平可望展開今年「川習三會」，但有學者分析，中美兩國經貿高層在川習會晤前舉行視訊通話，內容出現分歧，預料川習三會難有重大突破。

大陸副總理何立峰六日與美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾舉行視訊通話，據雙方披露，美方警告北京立即採購農產品及放寬稀土出口的承諾，中方則對美方遲遲未調降三百億美元關稅商品的經貿限制措施表達嚴正關切，雙方持續交鋒。

新加坡聯合早報報導，北京清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊分析，這次中美經貿高層通話是深圳會晤前的一次「履約對表」，川普在期中選舉失利後，更需要向美國農民和企業展示成果，因此催促中方兌現採購和供貨承諾；中方則關注雙方能否對等落實共識，雙方一項直接分歧是既有承諾和下一步合作如何銜接。

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務副教授駱明輝認為，這次通話顯示雙方在元首會晤前堅持各自立場。他預計深圳會晤會有一些容易達成的「低垂果實」，例如更進一步的美中貿易、投資委員會的運作細節、人工智慧領域進展等，但不太可能取得重大突破。

不過，有學者認為在穩定地緣政治上，深圳ＡＰＥＣ峰會將扮演關鍵平台。香港明報報導，廣州粵港澳大灣區研究院理事長、香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年認為，如果中國能協調美俄雙方坐下來談，即使僅達成最低程度的共識，都會對中美俄三方乃至全世界發出積極、和平的信號。