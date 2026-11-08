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教宗良十四世將赴阿根廷 對阿根廷總統米雷伊談話受矚

中央社／ 烏拉圭首都蒙特維多8日綜合外電報導
羅馬天主教教宗良十四世今天將前往阿根廷，展開為期12天南美洲之旅的第2站行程。美聯社
羅馬天主教教宗良十四世今天將前往阿根廷，展開為期12天南美洲之旅的第2站行程。美聯社

羅馬天主教教宗良十四世今天將前往阿根廷，展開為期12天南美洲之旅的第2站行程。這位首位出生於美國的教宗將向阿根廷總統米雷伊發表備受矚目的談話。

路透社報導，自由主義者米雷伊（Javier Milei）被視為美國總統川普（Donald Trump）的親密盟友，而教宗良十四世（Pope Leo XIV）的談話可能凸顯出梵蒂岡與米雷伊之間的緊張關係。

阿根廷歷經一段中間偏左的貝隆主義（Peronism）執政時期後，米雷伊於2023年贏得政權。他競選時手持電鋸，象徵承諾大砍政府支出，以改善國家財政。

但米雷伊的撙節政策遭天主教會批評，認為最貧困民眾受到的衝擊最大。此外，米雷伊也大力支持對伊朗的戰爭，良十四世則曾批評這場戰爭，因而惹怒川普。

良十四世此次行程緊湊的3國之旅將持續至11月17日。這位71歲教宗接受肺腺癌手術還不到一個月，就展開數十年來天主教領袖最密集的出訪行程之一。

他抵達阿根廷前，先在烏拉圭敦促南美洲國家攜手處理區域問題，並以身作則，彰顯耐心外交比衝突更有價值。

現在，他將成為1987年以來首位訪問阿根廷的天主教領袖，在阿根廷的行程持續至11日。

路透社指出，良十四世每次出訪均向到訪國政府發表談話，通常會審慎使用外交用語，但他最近在國際舞台上的發言轉趨強硬，譴責全球領導階層的施政走向。

預料他不會直接點名批評米雷伊，但可能提及阿根廷政策或國際事件，政治觀察家將仔細解讀這些談話。

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