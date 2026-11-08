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波蘭司法部長稱槍擊案構成恐怖主義 警方指嫌犯無犯罪前科

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
波蘭第二大城克拉科夫7日發生重大槍擊案，警方8日駐守在封鎖區並進行調查。法新社
波蘭第二大城克拉科夫7日發生重大槍擊案，警方8日駐守在封鎖區並進行調查。法新社

英國BBC報導，波蘭司法部長祖瑞克表示，正在調查7日克拉科夫中央市集廣場重大槍擊案，並表示此案構成恐怖主義犯罪。警方指出，嫌犯沒有犯罪前科。

祖瑞克在社群媒體X寫道，組織犯罪和貪腐辦公室負責調查這起「使用槍枝謀殺6人及企圖謀殺多人的案件」。他說：「根據適用法律類別，犯罪者旨在嚴重威脅恐嚇大量民眾，因此該案已被認定為恐怖主義犯罪。」

祖瑞克證實，嫌犯父母和一名手足陳屍家中，警方目前也在調查這起案件。他說：「這兩起案件最高均可被判處終身監禁。」

內政部長基爾文斯基表示，嫌犯迷戀極右派意識形態，抱持「非常、非常激進」及「極端民族主義」觀點。警方目前認定他是單獨犯案。

警方發言人卡塔芝娜．奇斯沃說，涉案槍手擁有合法持槍許可且無前科紀錄。她說，警方正與嫌犯接受治療的醫院保持密切聯繫。

不過，針對警方7日稱嫌犯穿軍服犯案，小波蘭省省長克萊恰爾澄清，嫌犯和波蘭軍方無關，並說嫌犯目前狀況危急。克拉科夫是該省首府。

他說：「嫌犯不是軍人，也和領土防衛隊無關。」

波蘭 槍擊 恐怖主義 犯罪

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