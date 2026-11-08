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俄占札波羅熱核電廠外部供電中斷 啟用發電機冷卻反應爐

中央社／ 莫斯科8日綜合外電報導

俄烏戰爭邁入第5年，遭莫斯科占領的烏克蘭札波羅熱核電廠管理層今天表示，在一條輸電線路因受損遭保護系統切斷後，該電廠失去外部供電，再度啟用柴油發電機以冷卻反應爐

路透社報導，國際原子能總署（IAEA）表示，札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）本身不發電，但需要2條外部輸電線路供電，俾利維持核燃料冷卻。此次外部供電中斷，是因「費羅斯普拉夫納」（Ferosplavna）輸電線路斷開所致。

IAEA在社群媒體X平台發文說：「目前尚不清楚該線路斷開的位置和具體原因」，同時指出該電廠目前擁有足夠的燃料儲備，足以支撐柴油發電機緊急供電約2週。

IAEA在10月23日表示，主要供電線路「第聶伯羅夫斯卡」（Dniprovska）仍無法使用。

莫斯科指派的札波羅熱核電廠管理層表示，「費羅斯普拉夫納」輸電線路因「自動保護」機制而中斷，強調核電廠與監測區域內的輻射水準均正常。

廠方透過通訊軟體MAX發布聲明說：「札波羅熱核電廠工作人員正在監測各項設備的運轉參數，並已全面採取一切必要措施，以維持各發電機組的安全狀態。」

核電廠 核電 反應爐 俄烏戰爭 發電機

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