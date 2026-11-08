內唐亞胡時代的終結？以色列反對黨獲委任組閣

根據赫爾佐格總統(Isaac Herzog)辦公室發布的消息，當前在野的中間派政黨「亞沙爾」(Yashar)領袖艾森科特(Gadi Eisenkot)獲邀在11月8日下午前往耶路撒冷總統官邸。此前，總統與大選後的新一屆議會各派別進行了磋商，代表120個議席中67席的多個政黨均建議由艾森科特領銜組建新政府。

組建政府預計將極其困難且復雜。在10月27日舉行的議會大選中，無論是現任總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)的執政聯盟，還是艾森科特所在的反對派陣營，均未能獲得組閣所需的過半席位（61席）。

艾森科特曾經是以色列國防軍總參謀長。他所代表的「反內唐亞胡」陣營盡管持中間派政治立場，但是近期卻出現了潛在的拉攏宗教極端正統派(Ultra-Orthodox)的跡象。後者曾經是現總理內唐亞胡的執政盟友。中間派與宗教極端正統派能夠聯手達到執政所需的過半議席，但是宗教極端正統派學生是否具有服兵役義務將是雙方的重大摩擦點。

艾森科特的陣營此前一直拒絕和阿拉伯政黨合作。不過，在磋商期間，後者依然有幾名政治人物表達了對艾森科特的支持。這兩個陣營合作同樣能達到過半議席。

內唐亞胡「打不過就加入」？

不久前，現總理內唐亞胡曾錄制影片，呼籲反對黨組建一個「民族團結政府」，但並未明確究竟應由誰來領導這樣一個聯合政府。內唐亞胡在視頻中還警告反對黨切勿組建一個依靠兩個阿拉伯政黨支持的內閣，認為這會讓以色列「從內部被摧毀」。

艾森科特則在社媒平台X（推特）上發帖，駁斥內唐亞胡的言論是「廉價的公關秀」。艾森科特認為，正是內唐亞胡本人分裂了以色列社會、播下了不和的種子；如今，當他意識到自己的執政時日無多時，卻又開始大談「團結」了。艾森科特還補充說，內唐亞胡從未履行過他與政治伙伴簽署的任何協議；如果內唐亞胡領導的利庫德集團及其盟友真的對「團結」和組建具有廣泛基礎的政府感興趣，那麼他們大可公開宣布與極端分子斷絕聯盟，並表明願意加入由艾森科特領導的新政府。

現年66歲的艾森科特現在有28天的時間來組建聯合政府，並可選擇申請14天的延長期。如果此次嘗試失敗，總統將委任另一位議員組閣，期限同樣為28天。

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