原定12日提明年過渡預算…瑞典組不出內閣拖累 減稅育兒承諾恐延後

選舉結束近兩個月，瑞典仍組不出新政府，連明年的減稅、育兒補助等競選承諾也得暫緩！瑞典政府預定12日提出2027年過渡預算，原則上延續今年支出，不納入各黨競選期間提出的新政策。組閣僵局如今不只關乎首相人選，也開始牽動新年度財政安排。

選舉承諾難入預算

根據瑞典《TV4》報導，瑞典財政部已準備在本月12日前向國會提交2027年過渡預算，但由於9月大選後仍無新政府上任，這份預算原則上沿用2026年的支出水準，僅依物價、薪資、法定義務及必要公共服務調整，國防等跨黨派支持的支出則有例外，選前各黨提出的減稅、提高兒童補助、降低托育與牙科費用等承諾，都無法直接納入這份過渡預算！

各黨可在本月27日前提出修正案，國會預定12月9日表決，若政黨聯手提出替代方案，預算表決也可能成為組閣談判的另一處角力場。據《Sweden Herald》報導，中間派中間黨已表態願考慮支持過渡預算，綠黨也持開放態度，若中左派陣營的社會民主黨、左翼黨、綠黨及中間黨協調一致，其176席足以在349席國會中對抗中右派陣營的173席，這代表即使右派找到足夠支持讓首相上任，日後推動財政政策仍須面對不同的國會協商。

首相過關不等於施政

根據《路透社》6日報導，極右派瑞民黨領袖奧克森已撤回爭取部長職位的要求，不阻擋中右派溫和黨領袖、看守首相克里斯特森組閣，但中間派中間黨仍要求克里斯特森與中左派社民黨領袖安德森提出完整施政方案，說明合作對象及如何在國會取得支持。

中間黨日前的官方聲明更凸顯僵局所在，他們既反對由極右派瑞典民主黨左右政府，也不願讓左派左翼黨入閣，要求2名首相人選交代就業、企業、氣候、鄉村發展與福利政策，以及如何避免政治光譜兩端的政黨掌握過大影響力，組閣談判不只是湊足首相表決票數，還得回答新政府如何通過預算與改革法案，試圖以少少的25席讓雙方接受自己的合作底線，確保讓溫和派主導以求施政效率。

瑞典採取「消極議會制」，首相候選人只要未遭至少175名議員反對，即可獲國會通過，但這項門檻不代表日後每項法案都能過關，眼前更明確的時間壓力則是12日預算提交期限，瑞典遇到的問題不只是組閣、還有後續法案方針與預算共識，2027年政策承諾何時落實，取決於各黨協商。

【更多精采內容，詳見 】