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波蘭市中心掃射多人傷亡！槍擊案目擊者憶驚魂：案件發生得非常快

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
波蘭員警8日在第二大城克拉科夫中央市集廣場槍擊現場附近駐守。路透
波蘭員警8日在第二大城克拉科夫中央市集廣場槍擊現場附近駐守。路透

波蘭第二大城克拉科夫（Krakow）中央市集廣場7日驚傳重大槍擊案，一名24歲波蘭籍男子駕車朝市中心廣場人群開槍，造成6人死亡、15人受傷，包括5名外籍人士。英國廣播公司（BBC）採訪當時在現場的24歲大學生塞札里（Cezary），他表示當時正與女友一家人等候計程車，突然聽見槍聲，隨後更目睹數具遺體。他趕緊將女友一家人帶進附近飯店避難，最後搭乘計程車離開。

塞札里告訴BBC記者：「當時我們正在聊一些日常瑣事，例如我剛找到的新工作。突然間，我們開始聽到一些聲響，聽起來像是槍聲。」

BBC報導，塞札里一行人起初以為，這些聲響與前一天在克拉科夫鬧事的足球迷有關。然而，當他們走到廣場轉角處時，卻看見4具遺體。

塞札里說：「當時我們仍聽得到槍聲，現場還有很多人在尖叫。」他也目睹有人替一名倒地、渾身是血的傷者實施心肺復甦術。

塞札里表示，女友的父母等許多人當時都「嚇到動彈不得」，只是「站在原地直直望著前方」。他趕緊將眾人帶進附近飯店躲避，整起事件「發生得非常快」，大約只持續兩到三分鐘。

塞札里一行人最後順利搭上計程車離開事發區域，司機似乎完全不知道附近正發生攻擊事件。他說：「我們一直對他說：『好了，兄弟，快開車離開這裡。』」

塞札里表示，當晚打算待在女友家中，不再外出，也已透過社群媒體向朋友報平安。

波蘭 槍擊 槍響 遺體

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