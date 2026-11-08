吃3.7萬壽司餐挨轟炫富！日本議員強調自費拒道歉：不認為做了對不起選民的事

日本東京都新宿區議員渡邊康史日前在社群媒體分享，自己和妻子到高級壽司店用餐就花了18萬日圓，未料引來網友批評政治人物太過奢侈、不了解一般民眾的生活。不過渡邊也不甘示弱，強調吃飯花的是自己的錢，沒有動用公款，完全不覺得需要向選民道歉。

渡邊日前在X發文感嘆：「5年前兩個人吃一餐要10萬日圓，但受到壽司熱潮及物價上漲影響，每次造訪價格都會調漲，現在兩人要花18萬日圓（約新台幣3萬7000元），光是過去兩年就漲了約4萬日圓。」

他原本只是分享用餐心得，卻意外引發爭議，有網友批評「政治人物這樣浪費錢真的好嗎？」，認為他炫富、與一般民眾生活脫節。不過也有人替他抱不平，認為花自己的錢吃好一點，本來就是個人自由。

面對批評，渡邊在日本網路節目ABEMA Prime中表示，自己早在10年前、尚未當選議員時，就經常在社群媒體分享美食，從一餐好幾萬日圓的高級餐廳，到1000日圓的平價定食店都有，當選議員後也沒有刻意改變發文習慣。

渡邊強調，這頓18萬日圓的壽司完全是夫妻兩人自掏腰包，沒有使用政治獻金或公款，也沒有靠議員身分取得特殊待遇，因此不認為自己做錯了什麼，直言「我完全不認為自己做了任何對不起投票支持我的2633名新宿區民的事」，也不後悔發文。

同樣身為地方議員的東京都港區議員新藤加菜也出面聲援，認為政治人物能不能做好工作，跟吃不吃高級壽司根本是兩回事，不能要求議員一定要過著節儉生活。她更直接表示，「如果不喜歡這樣的政治人物，下次不要投票給他就好了」。

她也指出，日本國會議員與地方議員的待遇制度有所不同。「區議員沒有機場特殊禮遇，也不能免費搭乘新幹線綠色車廂。政務活動費每個月大約15萬日圓，而且必須附上收據，基本上也沒有地方自治體允許將這筆錢用於餐飲。」

新藤認為，部分批評者可能誤以為地方議員也能拿稅金去應酬，把不同制度混為一談。

政治學者大井赤亥指出，日本民眾對政治人物的觀感其實相當矛盾，平常尊稱議員為「老師」，但只要出現一點爭議，就容易遭到猛烈批評。尤其在年輕世代眼中，政治人物往往與「在國會打瞌睡」、「免費搭乘新幹線綠色車廂」、「選舉期間開著宣傳車四處擾民」等負面印象相互連結。

他認為，政治人物也是一般人，不需要連私人生活都被要求處處節儉，不過日本過去確實存在「餐飲政治」，習慣在高級餐廳應酬喬事，這種政治文化確實有必要改善。

至於這次引發的風波，渡邊反而認為不全是壞事。他表示，新宿區議員的年薪大約1100萬日圓，不管有沒有吃高級壽司，薪水都一樣，至少透過這次爭議，讓更多人知道地方議員的待遇，也能藉此關注地方政治。至於會不會因此流失選票，他倒是不太在意。