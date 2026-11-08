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法國反政府示威進入第4周！數以萬計民眾上街 巴黎爆警民衝突

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導
11月7日巴黎民族廣場（Place de la Nation）舉行的一場示威活動中，警察與抗議者在地鐵站入口的樓梯處發生衝突。法新社
11月7日巴黎民族廣場（Place de la Nation）舉行的一場示威活動中，警察與抗議者在地鐵站入口的樓梯處發生衝突。法新社

法國各地今天有數以萬計民眾上街抗議，巴黎部分示威者與警方爆發衝突。這是法國連續第4個週末爆發抗議生活成本上漲的示威，如今距離總統大選僅剩5個月，極右派也視這次選舉為奪取政權的最佳機會。

法國內政部表示，今天全國共有14萬6000人參與示威，其中巴黎有4萬6000人；工會則估計全國共有25萬人上街。人數雖低於前3個週末，但法國5日才剛舉行大規模工會示威，當局估計有57萬5000人參加，工會則稱達160萬人。

法新社記者指出，巴黎示威接近尾聲時，部分示威者向警方投擲物品及自製煙火，警方則施放催淚瓦斯。警方表示，約200名暴力分子在警員逮捕1名縱火焚燒垃圾桶的男子時攻擊執法人員。

法國今天部署約7萬名維安人員，以便在示威演變成暴力衝突時迅速應對。10月17日的大規模示威曾演變成法國多年來最嚴重的暴動。工會沿著慣常遊行路線，從巴黎市中心的共和國廣場（Place de la République）前往民族廣場（Place de la Nation），衝突就在遊行結束時爆發。

另一方面，黃背心運動（Yellow Vests movement）號召民眾在協和廣場（Place de la Concorde）舉行另一場示威，但遭當局禁止。約100名抵達現場的民眾遭警方包圍，運動協調人波爾（Benjamin Ball）及發言人席戈（Azelma Sigaux）也遭逮捕。東南部城市里昂（Lyon）另有數百人未經許可集會並阻塞道路，警方施放催淚瓦斯驅散人群。

這波示威於9月底由不滿校園環境的高中生發起，之後大學生也加入。學生工會發言人卡巴克（SabineKharbach）表示，政府至今未提出令人滿意的回應，所以年輕人仍持續動員。

示威也衝擊商家。巴黎一家商店的經理穆利尼耶（Jean Emile Moulinier）表示，若情況持續，恐怕很快就會釀成災難。巴黎及其他城市都有不少商店以木板封住櫥窗並暫停營業，以防遭到洗劫。

目前政府受龐大國債掣肘，難以提出解決方案。總理勒克努（Sebastien Lecornu）預定9日與工會及雇主團體代表會面，討論薪資及購買力問題。學生與教師團體則號召10日再度罷課、罷工，要求增加教育支出。

民調顯示，極右派候選人瑪琳．雷朋（Marine LePen）是2027年總統大選熱門人選，她目前的主要競爭對手則是極左派領袖梅蘭雄（Jean-LucMelenchon）。梅蘭雄今天在巴黎郊外一場集會上向約2萬名支持者表示，「我們將會獲勝」，並呼籲「必須改變一切」。

另據路透社報導，法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）表示，西南部城市奧什（Auch）1名員警的住家今天遭大火焚毀，當局懷疑是蓄意攻擊。

努涅斯說，「種種跡象顯示，這起令人無法容忍的犯罪行為是針對這名員警的職業身分而來。」

努涅斯在社群平台X發文稱，「我們將動用一切必要資源，查明犯案者身分，並將其繩之以法。」

巴黎 法國 衝突

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