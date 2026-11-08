葉門叛軍控沙烏地空襲釀33死後 朝利雅德射彈遭攔截

在葉門叛軍「青年運動」稱沙烏地阿拉伯的空襲造成33死後，沙國首都利雅德今天傳出巨響。由沙國主導對抗青年運動的聯軍表示，聯軍攔截並摧毀了青年運動發射的2枚彈道飛彈。

路透社報導，巨響傳出前不久，沙國民防部門曾對利雅德（Riyadh）地區發布警報。當局隨後宣布危險已解除。

聯軍稍後表示，在利雅德及南部地區攔截並摧毀兩枚飛彈。

這起最新事件發生的前一天，葉門受青年運動（Houthi）掌控的衛生部表示，沙烏地空襲葉門首都沙那（Sanaa）附近地區，造成至少33人死亡。沙國當局表示，正就此展開調查。

自南、北葉門於1990年統一後，青年運動就頻頻叛亂，並於2014年發動內戰攻下沙那，內戰至今仍未結束。沙烏地於2015年率領阿拉伯國家組成的聯軍進軍葉門，以協助獲國際承認的政府恢復執政。

2022年，聯合國（UN）曾斡旋達成一份停火協議，如今停火已然破裂。

自今年7月戰事再起以來，青年運動以飛彈和無人機攻擊沙烏地的機場、港口及石油設施，沙國則空襲葉門境內的青年運動目標。