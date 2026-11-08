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教宗訪烏拉圭治安最差社區 痛批毒品暴力危害兒童

中央社／ 烏拉圭首都蒙特維多7日綜合外電報導
教宗良十四世。歐新社
教宗良十四世。歐新社

羅馬天主教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天走訪南美洲國家烏拉圭治安最差的社區，批評這個富裕國家部分地區毒品暴力肆虐，甚至造成兒童死亡。

綜合法新社和路透社報導，71歲的良十四世儘管3週前才剛接受肺癌手術，如今已展開為期12天的南美洲之行，首站造訪烏拉圭，預計停留至明天，接著前往阿根廷與秘魯。

良十四世今天在嚴密維安下，步行穿過首都蒙特維多的卡薩瓦耶（Casavalle）地區。當地謀殺率是全國平均的4倍，居民表示每晚都聽得到槍聲。

教宗說：「烏拉圭有些孩子因為害怕再也回不了家，而不敢上學。」

他說：「在這樣一個資源豐富的國家，孩子絕不應該餓著肚子上床睡覺…更不應該遭受暴力，甚至因此失去生命。」

烏拉圭向來是治安相對良好的國家，但隨著該國日益成為拉丁美洲古柯鹼貿易的轉運樞紐，爭奪毒品運輸路線控制權的幫派相互報復攻擊，導致謀殺率急遽攀升。

不願透露姓氏的33歲護理師克勞蒂亞（Claudia）告訴法新社，她曾看到一輛機車停在自家門前，車上有人開槍，「把一個人打得渾身都是彈孔」。

她說：「當孩子看到一具屍體躺在那裡，你根本不知道該怎麼辦。這種事已經變得稀鬆平常。」

根據聯合國兒童基金會（UNICEF），烏拉圭約有4成兒童及青少年生活在貧窮之中。

良十四世在致詞時呼籲烏拉圭民眾「擺脫」對貧窮與不平等的冷漠，向有需要的人伸出援手。他說：「我們不能對周遭許多受苦的人視而不見。」

良十四世今天也前往烏拉圭西北部、烏拉圭河畔的經濟重鎮白三杜（Paysandu），從首都蒙特維多往返約750公里。他是首位造訪這座城市的教宗。

約4萬名民眾冒雨到場迎接，其中許多人等候了一整夜。良十四世向他們喊話，希望這個政治立場嚴重分歧的地區能弭平歧見。

梵蒂岡選定白三杜作為良十四世在南美洲舉行首場彌撒的地點，原因是該地交通便利，方便區域內各地朝聖者前往。

良十四世彌撒講道時，以附近連接烏拉圭與阿根廷的阿狄加斯將軍國際大橋（General Artigas International Bridge）為喻。他說：「不難想像一座橋能帶來哪些益處：開放、溝通與交流。正因如此，成為搭橋的人才這麼重要！」

他說：「這是我們所有人都蒙召承擔的使命：搭建橋梁、強化連結、團結彼此、促進溝通。」

烏拉圭 教宗 毒品

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