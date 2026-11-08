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以色列反對黨獲組閣權 聚焦與阿拉伯政黨互動

台灣醒報／ 記者夏恩／台北報導
內唐亞胡對手艾森科特7日獲得總統優先組閣權，他是否能組閣成功要看與阿拉伯政黨合作的態度。（Photo from Gadi Eisenkot FB）
內唐亞胡對手艾森科特7日獲得總統優先組閣權，他是否能組閣成功要看與阿拉伯政黨合作的態度。（Photo from Gadi Eisenkot FB）

以色列政黨立場南轅北轍，內唐亞胡的時代難終結！以色列總統赫佐格7日雖宣布讓前軍方參謀總長艾森科特籌組內閣，但他目前不願與阿拉伯政黨合作，可這樣就讓他難以過半；若以色列政府持續無法組閣，在下次選舉結果出爐前，內唐亞胡都仍是過渡期的總理。

右翼難與阿拉伯合作

根據《CBS新聞網》報導，赫佐格經過諮詢國會政黨後，宣布讓獲得67票支持的艾森科特陣營組閣。艾森科特是正直黨黨魁，與團結黨、民主黨與「以色列是我們的家園」黨組成48席聯盟，並在總統徵詢國會時，獲得兩個阿拉伯政黨、共19席議員的支持，希望可以共組反內唐亞胡大聯盟。

但艾森科特目前拒絕與阿拉伯政黨組閣，因為雙方仍未滿足他提出的條件，包括承認以色列是猶太民主國家、哈瑪斯是必須瓦解的恐怖組織等，且艾森科特既有的聯盟中，也有右翼政黨拒絕阿拉伯政黨加入。但若籌組少數政府，同樣也需要爭取阿拉伯政黨或內唐亞胡陣營支持，目前看來組閣相當困難。

官司纏身盼續任總理

艾森科特將有28天可以組閣，必要時得延長14天，若艾森科特失敗，赫佐格可另選人選，第二順位最可能的人選還是內唐亞胡，再給予4周組閣的時間。若第二人也失敗，國會還可推舉第3名議員，在14天內做最後嘗試。若仍無人成功，國會將解散並重新選舉。而在這段期間，內唐亞胡將繼續擔任看守總理。

半島電視台》提到，內唐亞胡的去留，在國際上會影響以哈衝突的走向，在國內，內唐亞胡被法院指控牽涉貪腐、詐欺與背信罪，國際刑事法院還因他恐於以哈衝突中違反「戰爭」與「反人類」罪對他簽發逮捕令，若他卸任，對中東局勢與個人都會有很大影響。

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