以色列最大在野陣營獲組閣權 各種走向一次看

以色列總統赫佐格今天優先授權總理內唐亞胡的政敵艾森科特組閣，但目前各項條件顯示難度極高。若艾森科特失敗，很可能又會是內唐亞胡組閣甚至重新大選。

以色列10月27日大選，結果沒有任何陣營能在120席國會掌握過半。現任總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的右翼聯盟獲53席，前參謀總長艾森科特（Gadi Eisenkot）領導的最大在野陣營48席；兩個阿拉伯政黨則斬獲新高19席，成為牽動政局走向的關鍵少數。

紐約時報指出，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）表示，他在做出決定前已分別與內唐亞胡及艾森科特深談。經過去一週政黨協商後，支持艾森科特組閣的國會議員人數最終多於內唐亞胡，因此赫佐格決定任命中間偏右、66歲的艾森科特先負責組閣。

艾森科特最多有6週時間籌組執政聯盟，期限屆滿後若無法完成，總統可將組閣機會交給另一候選人，最有可能接手者還是內唐亞胡。

紐時分析，擺在艾森科特眼前的難題是若要湊足過半席次，他勢必得與阿拉伯政黨合作，但他的陣營內部一些右翼猶太政黨已表態絕不加入要靠阿拉伯政黨幫忙組成的政府。此外，艾森科特先前開出的一些合作條件，包括要求公開將哈瑪斯（Hamas）定性為恐怖組織，目前仍未獲阿拉伯政黨接受。

路透社分析，艾森科特有3條組閣途徑，但恐都困難重重。一是籌組少數政府，並爭取兩個阿拉伯政黨在不入閣的情況下從外部支持關鍵政策；二是拉攏極端正統派政黨，但他們以信仰為由拒絕青年男子服役，艾森科特陣營則堅持極端正統派也必須當兵，此外，極端正統派也一向是內唐亞胡所屬聯合黨（Likud）長年盟友。

第三則是與內唐亞胡組閣，但艾森科特競選的一大政見正是終結內唐亞胡統治。分析人士認為，3種方案都不太可能實現。

如艾森科特組閣失利，以色列總統預計將轉而提名內唐亞胡接手組閣，屆時內唐亞胡可能藉由從在野陣營個別挖角，而過去他也有過成功先例。

如果艾森科特與內唐亞胡都沒能成功，屆時國會可提名第3位候選人作最後嘗試。若整個組閣進程無法在約100天左右的法定時限內完成，以色列將迎來重選。