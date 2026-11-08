日本愛知規模5.7地震 氣象廳：與南海海槽地震關聯低

日本愛知縣今天凌晨發生規模5.7地震，由於震央位於南海海槽巨大地震的預估震源區內，引發外界關注。日本氣象廳表示，從這次地震的規模及發生機制來看，研判不會對南海海槽的板塊交界造成明顯影響，不過未來一週要留意可能再次發生震度5強的地震。

NHK報導，根據日本氣象廳觀測，這起地震發生在今天凌晨1時4分左右，震央位於靜岡縣西部，地震規模5.7，震源深度41公里。

其中，愛知縣知多市觀測到最大震度5強；豐田市、刈谷市、東海市，以及靜岡縣濱松市、岐阜縣惠那市、長野縣賣木村等地，也出現震度5弱的搖晃。地震影響範圍相當廣，從關東到中國、四國地區都能感受到搖晃，所幸沒有引發海嘯的疑慮。

主震發生後，當地仍持續出現餘震；凌晨2時過後，愛知縣東部又發生規模3.3地震，最大震度2。氣象廳提醒，受到強烈搖晃影響的地區，未來一週左右仍可能發生震度5強的地震，尤其山區發生落石、土石崩落的風險也可能升高，民眾應特別留意。

這次地震也讓外界擔心，是否與未來可能發生的南海海槽巨大地震有關。

對此，氣象廳說明，這次地震雖然發生在南海海槽巨大地震的預估震源區內，但震源深度及發生機制不同，加上地震規模不大，研判不會對板塊交界的狀態造成特殊影響。

東京科學大學地震學教授中島淳一指出，這次地震發生在隱沒中的菲律賓海板塊內部，可能因此產生較強烈的短週期震動，導致玻璃破裂、物品傾倒等災情，未來仍須留意同等程度的強烈搖晃。

他認為，從震源位置及規模來看，這次地震不太可能誘發南海海槽巨大地震，但未來一週仍要注意同等規模的地震再次發生。

值得注意的是，愛知縣上一次觀測到震度5強，已經是1997年3月，當時愛知縣東部發生規模5.9地震，豐橋市觀測到震度5強。這次則是自1919年開始統計以來，首次出現以靜岡縣西部為震央、最大震度達到5強的地震。