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日本中部規模5.7地震至少24傷 新幹線一度停駛

中央社／ 東京8日綜合外電報導

日本中部今天凌晨發生規模5.7地震，造成多人受傷、商店窗戶玻璃碎裂，鐵路運輸也受到影響。

日本氣象廳表示，地震發生於凌晨1時4分左右，震央在靜岡縣西部，深度41公里，規模為5.7。愛知縣知多市觀測到震度5強。當局未發布海嘯警報。

愛知縣一名緊急事務官員告訴法新社，當局接獲16起受傷通報，傷勢大多輕微。

靜岡縣官員表示，至少3名女性前往急診就醫，其中一名90多歲婦人在地震時從床上跌落，造成肩膀受傷。

「中日新聞日報」與東海電視台分別報導，靜岡縣和愛知縣至少有24人受傷。

地震後，愛知縣豐橋市一家汽車經銷商的窗戶玻璃碎裂；同縣豐田市一家大型書店則通報，店內商品從貨架上掉落。

包括新幹線在內的區域鐵路列車，今天上午一度因地震延誤或停駛。

地震遠至大阪也有感。當地媒體報導，一名外籍居民受到地震驚嚇，從公寓2樓跌落後送醫。

另外，日本氣象廳表示，熊本地區今天上午10時53分也發生規模4.3地震，目前未傳出重大災損或人員傷亡。

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