日本中部規模5.7地震至少24傷 新幹線一度停駛

美聯社報導，美國、俄羅斯與烏克蘭預計10日至11日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行新一輪會談，討論結束俄烏戰爭。隨著共和黨在期中選舉慘敗、民主黨將於明年1月掌控美國國會，部分分析認為，川普可能面臨加強援烏、對俄施壓的壓力，普亭達成有利協議的機會逐漸縮小。不過，也有專家示警，國會制衡外交政策的能力有限，不再需要顧慮選舉的川普，反而可能更加強硬。

2026-11-08 14:06