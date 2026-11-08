亞塞拜然頭巾禁令引發爭議 厄多安訪巴庫緩和關係

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）預計今天前往亞塞拜然首都巴庫，出席勝利日慶祝活動，希望緩和這兩個關係密切的區域盟友之間罕見的公開摩擦。

法新社報導，兩國緊張關係於9月升高，當時巴庫修改學校制服規定，禁止學生穿戴被認定與世俗教育理念不符的服飾配件，形同禁止學生在校園內佩戴伊斯蘭頭巾。

厄多安政府已在土耳其廢除對伊斯蘭頭巾的各項限制。

巴庫當局此舉引發國內抗議，也招致厄多安具伊斯蘭背景的執政黨正義發展黨（AKP）批評，其中包括總統顧問薩拉爾（Oktay Saral），他要求亞塞拜然撤回相關限制。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）所屬的執政黨新亞塞拜然黨（Yeni Azerbaijan）譴責相關言論是「干涉亞塞拜然內政」。

巴庫當局也宣布，31名土耳其籍人士為不受歡迎人物，其中包括一名在野黨國會議員及多名政黨領袖，原因是他們在社群媒體發布批評言論。

厄多安隨後解除薩拉爾的總統顧問職務，但阿利耶夫仍婉拒厄多安的親自邀請，缺席10月30日於安卡拉舉行的突厥國家領袖峰會，僅改派外交部長拜拉莫夫（Jeyhun Bayramov）代為出席。

厄多安5日告訴媒體記者：「除非出現特殊狀況，否則我計劃在11月8日造訪亞塞拜然。」

他表示希望此行能成為採取「必要步驟」的契機，並補充說他已與阿利耶夫通話，且已派外交部長與情報首長前往巴庫。

厄多安強調：「土耳其與亞塞拜然之間的兄弟情誼，沒有任何克服不了的障礙。」