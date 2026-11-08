義大利外長稱因挺烏遭親俄駭客鎖定 個資遭公布於暗網

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）今天表示，他的個人資料遭親俄駭客公布在暗網，並指這起事件與義大利政府支持烏克蘭有關。

路透社報導，一直堅定支持烏克蘭的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也聲援塔加尼，並稱公職人員的機密資訊遭到販賣，「令人深感憂慮」。

身兼義大利副總理的塔加尼在社群平台X發文表示，他「公開支持一個主權國家的自由與獨立」，因此成為攻擊目標。他還說，駭客正設法取得更多有關他及其家人的資料，甚至願意為此付費。

塔加尼還說，這些攻擊也是針對外交部強化資安措施的反制行動。

路透社檢視的螢幕截圖顯示，塔加尼的照片出現在1份列有18名「敵視俄羅斯聯邦的公民」名單中，其中也包括數名網路安全專家。

與塔加尼關係密切的1名消息人士告訴路透社，這些資料是在網路安全主管機關執行監控任務期間，在1個暗網區域發現。該名人士並表示，相關單位正進一步調查。

此外，塔加尼也致函法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot），敦促七大工業國集團（G7）將「混合戰」（hybrid warfare）與近期針對歐洲關鍵基礎設施的網路攻擊列入下週外長會議議程，並尋求協調一致的應對措施。