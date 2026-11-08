加薩豪雨成災 數萬頂帳篷泡在水中、災民無處棲身

巴勒斯坦當局表示，豪雨今天侵襲飽受戰火蹂躪的加薩走廊（Gaza Strip），數以萬計流離失所民眾居住的帳篷泡在水中，導致他們無處棲身。

法新社報導，由哈瑪斯（Hamas）掌控的政府媒體辦公室發布聲明指出，降雨首日就有約「7萬頂帳篷遭洪水淹沒，數以萬計人受到影響」。

聲明也提到，加薩各地有數十面原已龜裂的牆壁和屋頂坍塌，造成多人受傷，其中有些人傷勢嚴重。

自今天清晨起，加薩市（Gaza City）部分地區及加薩走廊中部和北部地區有多個營地遭雨水淹沒，數以百計流離失所的家庭被迫撤離。

加薩民間防衛機構發言人巴薩爾（Mahmoud Bassal）告訴記者，當局在一夜之間接獲超過1500通求助電話，民眾表示帳篷遭洪水淹沒，急需援助。他說，民防部門「目前在沒有任何設備或資源的情況下展開行動」。

巴薩爾說，當局已向國際社會及人道組織發出緊急求救信號，懇請他們立即採取行動，協助數十萬災民渡過險境。

45歲的赫希（Um Muhammad al-Hersh）與家人住在加薩西部的難民營，她說，「我們來不及搶救床墊，所有的衣服都濕透了，我們每年冬天都要經歷一次這樣的苦難」。

34歲的奧德（Maryam Odeh）與孩子住在加薩中部迪爾巴拉（Deir Al-Balah），她對記者說，「我們已經不知道該如何保護我們的孩子了。孩子問我今晚睡在哪邊，我卻答不上來」。

41歲的那賈爾（Khaled al-Najjar）則說：「我們擔心孩子，不只是因為帳篷遭洪水淹沒，也擔心天氣日漸寒冷和疾病大規模傳播。」

巴勒斯坦民間社會組織聯盟發布聲明警告，一場「威脅數十萬居民生命的災難」已迫在眉睫，並指出疾病與傳染病可能擴散的風險。

這個由數十個地方機構和組織組成的聯盟呼籲國際社會「向以色列施壓，要求其允許人道主義援助無限制地進入加薩」。