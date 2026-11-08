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法國調查歐洲航空公司炸彈威脅 不排除外國勢力介入

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導

法國檢方已針對過去1周歐洲多家航空公司的數十架商業航班接獲虛假炸彈威脅一事展開調查，調查方向包括是否有外國勢力涉入。

巴黎檢察官辦公室告訴法新社，調查目的是找出「透過電子郵件散布不實訊息的人…並確認他們是否可能與外國勢力有所關聯」。

其中數起事件涉及飛越法國領空的航班。法國政府也表示，當局正調查這些威脅訊息的來源。

愛爾蘭政府6日表示，寄給當地媒體的假炸彈威脅，很可能與近期航空公司接獲的炸彈威脅有關。

目前所有相關事件均未發現爆裂物，涉案人士身分也尚未查明。

部分威脅訊息來自署名「男性國家的戰士」（fighters of the Male State）的電郵，這個名稱與俄羅斯的1個激進仇女團體相同。不過，目前尚未證實該團體與這些威脅訊息有關。

該團體創辦人波茲尼亞科夫（Vladislav Pozdniakov）否認涉案，並於6日在社群媒體發文表示，該組織「自2021年起就不復存在」。

隨著莫斯科對烏克蘭發動的戰爭即將邁入第5年，歐洲各國正密切關注俄羅斯是否對歐洲經濟部門、甚至民眾日常生活進行干預。

炸彈 法國 歐洲

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