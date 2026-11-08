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巴拉圭前總統羈押候審 央行已支付1.6億美元

中央社／ 亞松森7日綜合外電報導
巴拉圭前總統潘尼亞。美聯社
巴拉圭前總統潘尼亞。美聯社

巴拉圭法官今天下令將前總統潘尼亞羈押於一處軍事設施。檢方正調查他與數位銀行ueno bank的關係；這家銀行倒閉後，數百萬名客戶難以存取帳戶資金。

綜合路透社和法新社報導，法官歐塔蘇（Humberto Otazu）今天下令羈押潘尼亞（Santiago Pena），理由是他遭控背信及利用職務謀取私利。歐塔蘇表示，有必要實施羈押，以確保案件審理期間潘尼亞留在國內。

潘尼亞遭免職隔天即遭羈押，進一步加深巴拉圭政治與金融危機。這場危機已在首都亞松森（Asuncion）引發示威，多名高階官員也捲入其中，金融監管機關則試圖控制風險，避免擴散至整體金融體系。

潘尼亞的律師普雷達（Ricardo Preda）向媒體表示，潘尼亞對這些指控不認罪。他說：「我們會配合調查，我確信調查結束後，結果將是撤銷指控。」

● 彈劾免職喪失豁免權 檢方要求凍結資產

潘尼亞是巴拉圭歷來最年輕的總統，與他有商業關係的主要銀行ueno bank於3天前倒閉。他原本提出辭職，但國會議員選擇以彈劾方式將他免職，使他喪失自行辭職後可享有的前總統豁免權。

潘尼亞今天旋即被帶往檢方辦公室，遭控「背信及為謀取私利而管理不當」。

潘尼亞因與ueno bank的關係接受約3小時訊問。這家以數位服務為主的金融科技公司，在人口約650萬的巴拉圭擁有近半數人口的帳戶。

這名47歲經濟學家原本持有該銀行控股公司Ueno Holding的股份，直到去年才出售。

檢方要求凍結潘尼亞及前中央銀行總裁卡瓦洛（Carlos Carvallo）的資產。卡瓦洛也被控相同罪名。

法官歐塔蘇今天同樣下令將卡瓦洛羈押於一處拘留中心。卡瓦洛未回應置評請求。

● 新總統承諾保障存戶 央行已支付1.6億美元

潘尼亞由原副總統阿里亞納（Pedro Alliana）接替。阿里亞納承諾，不會棄因ueno bank倒閉而受影響的近300萬名存款戶於不顧，其中包括退休人員。

央行今天表示，已透過國家存款保障機制，向近120萬名存戶支付相當於1億6000萬美元的款項。

阿里亞納將完成潘尼亞剩餘任期，至2028年屆滿。

巴拉圭 潘尼亞 央行

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