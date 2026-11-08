紐西蘭大選執政聯盟暫獲微幅過半 組閣仍待最終計票

紐西蘭大選初步開票結果顯示，由國家黨（National Party）領導的執政聯盟以些微差距取得國會過半席次，但仍有約14%的選票仍待計算，選後政局仍不明朗，最終由誰組閣可能要等到27日正式開票結果出爐才能確定。

路透社報導，紐西蘭選舉委員會公布的初步結果顯示，國家黨與聯盟夥伴行動黨（ACT）、紐西蘭第一黨（New Zealand First）在目前預估共131席的國會中取得67席，剛好超過組成多數政府所需的66席。

然而，目前仍有約占總票數14%的特殊選票尚待計算，包括海外選民以及在所屬選區以外地點投票者的選票。這類選票過去通常較有利於左派政黨，須等到11月27日公布正式選舉結果時才會納入。在此之前，現任執政聯盟將繼續以看守政府身分運作。

現任總理盧克森（Christopher Luxon）與在野工黨（Labour Party）黨魁希金斯（Chris Hipkins）都未在選後演說中宣稱勝選。本次選舉主要聚焦經濟疲軟及生活成本高漲等議題。

國家黨國會議員兼競選活動負責人布朗（Simeon Brown）今天接受紐西蘭電視台（TVNZ）訪問時表示，國家黨目前處於「有利位置」，有信心與聯盟夥伴組成以國家黨為首的新政府。

如果開票完成後執政聯盟失去過半優勢，不論是現有執政陣營或左翼聯盟，都可能需要中間派機會黨（Opportunity Party）的支持。該黨可望首度進入國會。

盧克森先前多次排除與機會黨合作的可能性，但布朗8日並未排除與該黨接觸。威靈頓維多利亞大學（Victoria University of Wellington）政治學資深講師克瑞威爾（Mona Krewel）認為，兩黨仍有合作空間。她表示，機會黨立場相當中間派、作風務實，因此有可能與國家黨攜手合作。