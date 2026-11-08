快訊

NBA／詹姆斯洛杉磯住家驚傳遭闖 警方逮到一男子

兩岸觀策／綠拋「沒台獨問題」為何仍難改善兩岸關係？

雙11搶便宜小心！「電商優惠碼」藏詐騙陷阱 3招教你識破

紐西蘭大選執政聯盟暫獲微幅過半 組閣仍待最終計票

中央社／ 威靈頓8日綜合外電報導

紐西蘭大選初步開票結果顯示，由國家黨（National Party）領導的執政聯盟以些微差距取得國會過半席次，但仍有約14%的選票仍待計算，選後政局仍不明朗，最終由誰組閣可能要等到27日正式開票結果出爐才能確定。

路透社報導，紐西蘭選舉委員會公布的初步結果顯示，國家黨與聯盟夥伴行動黨（ACT）、紐西蘭第一黨（New Zealand First）在目前預估共131席的國會中取得67席，剛好超過組成多數政府所需的66席。

然而，目前仍有約占總票數14%的特殊選票尚待計算，包括海外選民以及在所屬選區以外地點投票者的選票。這類選票過去通常較有利於左派政黨，須等到11月27日公布正式選舉結果時才會納入。在此之前，現任執政聯盟將繼續以看守政府身分運作。

現任總理盧克森（Christopher Luxon）與在野工黨（Labour Party）黨魁希金斯（Chris Hipkins）都未在選後演說中宣稱勝選。本次選舉主要聚焦經濟疲軟及生活成本高漲等議題。

國家黨國會議員兼競選活動負責人布朗（Simeon Brown）今天接受紐西蘭電視台（TVNZ）訪問時表示，國家黨目前處於「有利位置」，有信心與聯盟夥伴組成以國家黨為首的新政府。

如果開票完成後執政聯盟失去過半優勢，不論是現有執政陣營或左翼聯盟，都可能需要中間派機會黨（Opportunity Party）的支持。該黨可望首度進入國會。

盧克森先前多次排除與機會黨合作的可能性，但布朗8日並未排除與該黨接觸。威靈頓維多利亞大學（Victoria University of Wellington）政治學資深講師克瑞威爾（Mona Krewel）認為，兩黨仍有合作空間。她表示，機會黨立場相當中間派、作風務實，因此有可能與國家黨攜手合作。

紐西蘭 執政聯盟 大選

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

紐西蘭大選初步開票結果 國家黨、工黨得票率難分軒輊

紐西蘭國會大選 執政聯盟獲過半席次

美國期中選舉開票結果｜ 民主黨翻轉參眾兩院，看各州選情結果

以色列總理換人做？內唐亞胡對手獲組閣權 但3條路都難走

相關新聞

以色列總理換人做？內唐亞胡對手獲組閣權 但3條路都難走

紐約時報報導，以色列總統赫佐格7日宣布，授權總理內唐亞胡的主要對手、前軍方參謀總長艾森科特籌組內閣。以色列10月27日舉行國會大選，沒有任何政黨或陣營取得過半席次，陷入政治僵局。艾森科特最多有6周時間整合各黨，但各方互有歧見，成功組閣的希望渺茫，若未成功，內唐亞胡可能獲得組閣機會。

從被Nike拒絕到征服街頭 On運動鞋如何靠高價策略逆襲

路上穿On運動鞋的人愈來愈多？這並非你的錯覺。這個鞋底有一格格中空結構、外型一眼就能辨認的瑞士品牌，早已不只出現在專業跑者腳上。在台灣，Cloud 6定價4980元，Cloudmonster 3要6280元，競速跑鞋Cloudboom Strike 2更達8580元。儘管鞋款皆不便宜，但On仍希望消費者養成一種心態：不要期待他們打折。

英王查理三世可能訪中？王室幕僚：會審慎考慮

歷史上僅有已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）曾以英國君主身分赴中國進行國是訪問。時隔40年，王...

影／波蘭槍擊恐攻6死15傷！民眾逃警局趴滿地 警開6槍制伏凶嫌畫面曝

紐約郵報報導，波蘭第二大城克拉科夫（Krakow）7日驚傳重大槍擊案，一名24歲波蘭籍男子駕車朝市中心廣場人群開火，造成6人死亡、15人受傷，傷者包括5名外籍人士。波蘭國防部長將事件定調為恐怖攻擊。警方連開6槍制伏嫌犯，目前他正在醫院接受治療。當局另表示，嫌犯在廣場行凶前，已先在家中殺害父母及一名姊妹。

波蘭槍擊案釀6死15傷 男嫌遭警方開槍擊中後送醫

波蘭當局今天表示，一名男子下午3時左右在波蘭第二大城克拉科夫的歷史城區開火，造成至少6人死亡、15人受傷。這名槍手隨後被...

川普敗選後…北京對美外交 將降低依賴「川習關係」

南華早報七日引述分析人士看法，稱美國期中選舉結果削弱總統川普兌現承諾的能力，中國大陸可能開始設法讓其與美國的協議，不再那麼依賴國家主席習近平與川普的個人關係，北京將更密切關注白宮在缺乏國會支持下能實現什麼。鑒於民主黨有能力「毒化」兩國關係，北京也可能加強接觸民主黨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。