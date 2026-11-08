德國青年示威反映未來焦慮 學者：悲觀助長政治極化

德國近日爆發全國性青年示威，反映年輕世代對未來的不安。德國知名社會學家史蒂芬．毛（Steffen Mau）指出，德國社會正從相信生活會愈來愈好，轉向普遍擔憂國家持續衰退；傳統政黨無力回應民眾的不滿，極右翼另類選擇黨將從中受益。

10月31日德國34座城市響應青年倡議組織「Z世代治理」（Gen Z regelt）號召，上街抗議教育資源不足、生活成本高漲、徵兵政策及氣候保護不力等問題。多數集會和平進行，但部分城市晚間爆發暴力衝突，引發德國對青年抗議運動討論。

柏林洪堡大學（Humboldt University of Berlin）社會學家毛（Steffen Mau）近日接受德國商報（Handelsblatt）專訪指出，這波抗爭反映年輕世代對既有政治體制的不滿。他認為，德國青年沒有充分反映在政治決策中，加上職涯前景不明、社會向上流動機會受阻，長期累積的挫折與不安，成為走上街頭的原因。

●青年抗爭背後：向上流動受阻、政治代表性不足

毛指出，過去人們相信下一代有機會過得比上一代更好，但如今社會向上流動的管道逐漸受阻，即使出身高學歷家庭的年輕人，也難以確保擁有穩定的職業生涯。加上COVID-19疫情的影響，以及人工智慧對未來就業帶來的不確定性，進一步加深青年對前途的焦慮。

他援引德國社會學家貝克（Ulrich Beck）的比喻指出：「過去人們相信社會有一部集體向上的電梯，如今卻覺得所有人正搭著電梯一起往下沉。」

毛表示，這種悲觀情緒已不限於年輕世代。無論個人經濟條件如何，德國民眾普遍感到國家正在走下坡，形成集體的衰退意識。

除了經濟與職涯前景的不安，青年也感到自身訴求未獲政治充分重視。毛指出，年輕世代人口較少，在選舉中的影響力相對有限，政治人物因此傾向優先照顧50歲以上選民的利益，使年輕人更加不滿既有政治體制。

●社群媒體加劇社會極化 街頭抗議難轉化為政治力量

儘管近期歐洲多國接連出現青年抗爭，毛對這股浪潮能否在德國發展為長期政治運動抱持保留態度。

他回顧2021年德國大選期間，年輕人曾積極動員，要求政黨重視氣候政策，當時外界認為瑞典氣候運動少女童貝里（Greta Thunberg）所代表的年輕世代，可能迫使德國政黨調整氣候政策，但這股動能很快消退。

毛以「過度政治化」（Hyperpolitisierung）解釋，社會議題雖能引發激烈討論與集體動員，卻未必能透過正式政治體系轉化為持續的政治影響力。

他指出，社群媒體已成為年輕人形成政治觀點的主要場所。相較於過去透過工會、職場及政黨青年組織建立政治認同，如今政治動員愈來愈依賴情緒，社群平台又特別容易放大激烈、對立的言論。

毛認為，傳統大型政黨逐漸失去與年輕世代的連結；相較之下，左翼與極右翼的運動型政黨更善於透過街頭抗議及社群媒體凝聚支持者。

其中，極右派另類選擇黨尤其擅長利用社會爭議累積政治支持。毛形容，該黨就像「政治上的攔路搶匪」，不斷抓住引發民眾憤怒的議題，透過對立與情緒動員獲得關注。

●民主制度陷入困境：政府失能助長民粹主義

另一方面，德國政治困境不僅來自社群媒體，也與傳統政黨缺乏清晰的未來願景，以及政府改革執行能力不足有關。

毛指出，德國傳統中間派政黨逐漸失去主導設定政治議程的能力，只能被動回應社會爭議。有時甚至採用另類選擇黨的政治語言，反而強化極右翼影響力。

以德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）為例，毛形容其施政處於「閃爍模式」，政策方向容易隨輿論變化而搖擺。雖然梅爾茨能清楚指出德國面臨的問題，但其所屬的基民黨（CDU）缺乏完整政策理念，與社民黨（SPD）組建的聯合政府也未展現改革執行力。

毛進一步指出，德國聯邦制度的基本架構建立於1949年，隨著社會日益複雜，聯邦政府與邦政府之間繁複的決策程序，使政府運作過於遲緩。

「不斷在老舊硬體上安裝新軟體，最終可能導致整個系統當機。」毛認為，這種制度困境反映民主政治的矛盾：原本為防止權力濫用而建立的制衡機制，卻可能因決策效率低落，削弱民眾對民主的信任，甚至使部分年輕人開始期待強人政治，助長民粹現象。

毛是德國知名社會學家，長期研究社會不平等與政治極化，過去曾主張德國社會並未如政治辯論呈現的那般分裂。然而，他在這次專訪中坦言，政治極化正逐漸加深德國社會分歧，變化速度超出原先預期。