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以色列總理換人做？內唐亞胡對手獲組閣權 但3條路都難走

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列總統赫佐格7日宣布，授權總理內唐亞胡的主要對手、前軍方參謀總長艾森科特籌組內閣。路透
以色列總統赫佐格7日宣布，授權總理內唐亞胡的主要對手、前軍方參謀總長艾森科特籌組內閣。路透

紐約時報報導，以色列總統赫佐格7日宣布，授權總理內唐亞胡的主要對手、前軍方參謀總長艾森科特籌組內閣。以色列10月27日舉行國會大選，沒有任何政黨或陣營取得過半席次，陷入政治僵局。艾森科特最多有6周時間整合各黨，但各方互有歧見，成功組閣的希望渺茫，若未成功，內唐亞胡可能獲得組閣機會。

赫佐格（Isaac Herzog）表示，做決定前曾與兩人進行深入會談，並耗時一周諮詢取得國會席次的11個政黨。最終艾森科特（Gadi Eisenkot）獲67名議員支持，超過內唐亞胡的46人，取得優先組閣資格。

以色列國會共120席，須掌握61席才能過半。內唐亞胡陣營拿下53席，艾森科特及盟友取得48席，兩個阿拉伯政黨則創紀錄拿下19席，成為左右組閣的關鍵力量。

艾森科特在X發文表示：「現在是成立全國緊急政府的時候了。我會竭盡所能，確保不負所託。」他有28天時間組閣，必要時可再延長14天。

不過，路透指出，艾森科特面臨的三條組閣途徑都困難重重：一是籌組少數政府，在關鍵議題上仰賴兩個阿拉伯政黨聯合阿拉伯民主黨（Raam）與聯合名單（Joint List）支持；二是拉攏極端正統派政黨，但他們以信仰為由拒絕青年男子服役，艾森科特陣營則堅持極端正統派也必須保衛國家。或者三，與內唐亞胡籌組聯合政府。分析人士認為，三種方案都不太可能實現。

儘管兩個阿拉伯政黨支持艾森科特優先組閣，他仍拒絕與兩黨合作，表示雙方尚未滿足他提出的條件，包括承認以色列是猶太民主國家，以及公開認定哈瑪斯是必須瓦解的恐怖組織。此外，艾森科特陣營中的部分右翼政黨，也拒絕加入仰賴阿拉伯政黨支持的政府。

若艾森科特失敗，赫佐格可另選人選，最可能是內唐亞胡，給予4周組閣時間。若第二人也失敗，國會還可推舉第3名議員，在14天內做最後嘗試。若仍無人成功，國會將解散並重新選舉。

新政府成立前，內唐亞胡將繼續擔任看守總理。分析人士指出，即使他這次無法組閣，若能透過重新選舉延續掌權，對他而言仍是一場勝利。

66歲的艾森科特立場中間偏右，2022年才踏入政壇，曾在2023年10月7日哈瑪斯攻擊以色列後，短暫加入內唐亞胡的戰時內閣，之後重返反對派。他曾抨擊內唐亞胡處理加薩戰事的方式，並誓言不與他共同執政。他的兒子與兩名姪甥輩親人，均在加薩作戰時陣亡。

內唐亞胡 以色列 總理

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