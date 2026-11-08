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英王查理三世可能訪中？王室幕僚：會審慎考慮

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導
英國國王查理三世。路透
英國國王查理三世。路透

歷史上僅有已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）曾以英國君主身分赴中國進行國是訪問。時隔40年，王室高階幕僚本周表示，國王查理三世（King Charles III）不排除成為史上第2人。

法新社報導，一名王室高階幕僚本周告訴媒體：「如果政府問國王是否願意訪中，我想我們會非常審慎地考慮。」

查爾斯的母親、已故女王伊麗莎白二世於1986年10月，也就是「中英聯合聲明」簽署兩年之後，與夫婿菲立普親王（Prince Philip）訪問中國。根據當時報導，兩人期間造訪了北京、上海及廣州。

查爾斯最近為期9天的加勒比海之行，也凸顯他在處理敏感議題上的角色。訪問期間，奴隸制度賠償問題成為焦點。查爾斯形容跨大西洋奴隸貿易是「駭人聽聞的不義之舉」，英國政府則正考慮是否為此道歉。

這名幕僚在查爾斯結束加勒比海行程時指出，今年適逢女王赴中進行國是訪問40周年。他並表示，英國政府正逐漸形成一種模式，也就是請國王出面處理政治敏感度高、相當具挑戰性的局面。

這名幕僚並說，政治上保持中立的國王「樂於接受」職責中「艱難的部分」，也能成為政府「極佳的祕密武器」。

這名幕僚表示：「無論是在環境議題上扮演領導角色，或是與政治關係複雜的國家重新建立並深化關係，這些都是他全心投入的工作。」

查爾斯即將年滿78歲，目前仍在接受癌症治療，但王室未公開他的癌症種類。他今年稍早對美國進行國是訪問，並以細膩手法與美國總統川普（Donald Trump）互動，廣受讚譽。

英中關係多年來一直緊張，部分原因包括前英國殖民地香港政治情勢引發的爭議、對北京人權紀錄的批評，以及間諜活動指控。

不過，英國首相柏南（Andy Burnham）正延續前任施凱爾（Keir Starmer）審慎推動英中關係回暖的政策。施凱爾今年1月曾訪問北京。

查爾斯的幕僚說：「中國是極為重要的國家，也是非常複雜的國家。安排行程時，會面臨許多複雜問題。」

查爾斯1997年仍是威爾斯親王（Prince of Wales）時，曾以英國最高層級代表身分，與時任中國國家主席江澤民一同出席香港主權移交儀式。

被問及柏南是否會請國王訪問中國時，柏南的發言人告訴法新社，君主出訪相關問題「應由王室回答」。

查爾斯三世 查爾斯 王室

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