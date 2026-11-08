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波蘭槍擊案24歲男嫌疑著迷極右思想 家中另發現3遺體

中央社／ 克拉科夫7日綜合外電報導

波蘭第二大城克拉科夫歷史城區今天發生槍擊案，造成6人死亡、至少15人受傷。當局指出，嫌犯為24歲波蘭男子，他似乎著迷於極右派意識形態，警方並在他家找到另外3具應是他近親的遺體

法新社報導，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示，警方隨後在這名男性嫌犯家中發現兩女一男共3具遺體，「有許多跡象顯示，他們是嫌犯的近親」。

圖斯克也宣布，波蘭將為這起槍擊案哀悼兩天，並稱這是「恐怖主義」行為。這是波蘭數十年來最致命的槍擊事件。

波蘭內政部長基爾文斯基（Marcin Kierwinski）指出，這名槍手似乎「對極右派意識形態感到著迷」，並抱持「極端民族主義觀點」。

波蘭警察首長波隆（Marek Boron）表示，死者包括一名英國公民。送醫傷者中有5名外籍人士，根據葡萄牙外交部，其中包含一名葡國女子。

英國首相柏南（Andy Burnham）說，這起駭人的槍擊案令他「震驚且悲痛」。

根據波蘭警方，嫌犯為2002年出生、年僅24歲的波蘭公民。他今天下午約3時開車駛入克拉科夫（Krakow）中央市集廣場（Main Market Square），開始隨機朝民眾開槍。

兩名警察在試圖制止嫌犯時受傷，他們隨後開槍擊中嫌犯，他遭到逮捕後被送醫接受治療。

波蘭 槍擊 遺體

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