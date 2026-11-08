聽新聞
0:00 / 0:00
波蘭槍擊案24歲男嫌疑著迷極右思想 家中另發現3遺體
波蘭第二大城克拉科夫歷史城區今天發生槍擊案，造成6人死亡、至少15人受傷。當局指出，嫌犯為24歲波蘭男子，他似乎著迷於極右派意識形態，警方並在他家找到另外3具應是他近親的遺體。
法新社報導，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示，警方隨後在這名男性嫌犯家中發現兩女一男共3具遺體，「有許多跡象顯示，他們是嫌犯的近親」。
圖斯克也宣布，波蘭將為這起槍擊案哀悼兩天，並稱這是「恐怖主義」行為。這是波蘭數十年來最致命的槍擊事件。
波蘭內政部長基爾文斯基（Marcin Kierwinski）指出，這名槍手似乎「對極右派意識形態感到著迷」，並抱持「極端民族主義觀點」。
波蘭警察首長波隆（Marek Boron）表示，死者包括一名英國公民。送醫傷者中有5名外籍人士，根據葡萄牙外交部，其中包含一名葡國女子。
英國首相柏南（Andy Burnham）說，這起駭人的槍擊案令他「震驚且悲痛」。
根據波蘭警方，嫌犯為2002年出生、年僅24歲的波蘭公民。他今天下午約3時開車駛入克拉科夫（Krakow）中央市集廣場（Main Market Square），開始隨機朝民眾開槍。
兩名警察在試圖制止嫌犯時受傷，他們隨後開槍擊中嫌犯，他遭到逮捕後被送醫接受治療。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。