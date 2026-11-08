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以色列總統授權反對派領袖籌組政府 總理尼坦雅胡面臨下台壓力

中央社／ 耶路撒冷7日綜合外電報導

以色列上月舉行國會大選後，總統赫佐格今天宣布，將優先授權總理尼坦雅胡的政敵艾森科特籌組新政府。在尼坦雅胡的對手眼中，這是讓這位在以色列在任最久的總理下台的第一步。

法新社報導，政壇新秀艾森科特（Gadi Eisenkot）曾任以色列參謀總長，他一直試圖爭取世俗派與自由派民眾支持。

他領導的反對派陣營已為與極度正統派猶太人結盟敞開大門，他們若形成這一度看似不可能的聯盟，有望讓反對派取得足夠席次組成聯合政府。

艾森科特在社群平台X發文回應：「現在是籌組全國緊急政府的時候了。我將竭盡所能，確保我們不負所託。」

赫佐格（Isaac Herzog）表示，本週與所有政黨協商後，他將給予艾森科特在選後優先籌組政府的機會。

以色列因尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的強硬右派統治而嚴重分化，也因長達3年的戰爭而疲憊不堪，這次選舉雙方陣營均未取得國會過半席次。

赫佐格辦公室宣布，正式授權儀式將於明天在耶路撒冷的總統官邸舉行。

以色列 總理 壓力

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