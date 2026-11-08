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巴拉圭檢方對前總統提出刑事指控 聲請預防性羈押

中央社／ 亞松森7日綜合外電報導

巴拉圭檢方今天對前總統潘尼亞提出刑事指控，罪名包括背信及圖利，並向法院聲請將他預防性羈押。潘尼亞涉嫌捲入銀行ueno bank倒閉醜聞，國會昨天通過彈劾後，他遭到警方逮捕並且居家監禁。

路透社報導，檢方也對巴拉圭中央銀行前總裁卡瓦洛（Carlos Carvallo）提出刑事指控，罪名包括背信、製作不實公文書及圖利，並聲請將他預防性羈押。

潘尼亞（Santiago Peña）的律師尚未回應路透社的置評請求，卡瓦洛方面也沒有回應。

檢方指控，潘尼亞利用總統職權，影響政府機關及國營事業的決策，讓大量公款存放在ueno bank，儘管他本人仍與這家銀行有財務關係。檢方表示，潘尼亞鼓勵、促成或影響有利於該銀行的決策，這樣的關係構成利益衝突。

潘尼亞直到去年3月以前，都還是ueno bank控股公司的股東。他否認有任何不法行為，並稱銀行面臨的問題屬於監管事務。

潘尼亞今天稍早抵達檢察總長辦公室，接受檢方訊問。他昨天遭國會表決通過彈劾後，副總統阿里亞納（Pedro Alliana）迅速宣誓就職，他將完成潘尼亞到2028年8月的原定任期。

檢方指出，潘尼亞面臨的兩項罪名各自最高可判處10年徒刑。

巴拉圭 潘尼亞 醜聞

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