聽新聞
0:00 / 0:00
巴拉圭檢方對前總統提出刑事指控 聲請預防性羈押
巴拉圭檢方今天對前總統潘尼亞提出刑事指控，罪名包括背信及圖利，並向法院聲請將他預防性羈押。潘尼亞涉嫌捲入銀行ueno bank倒閉醜聞，國會昨天通過彈劾後，他遭到警方逮捕並且居家監禁。
路透社報導，檢方也對巴拉圭中央銀行前總裁卡瓦洛（Carlos Carvallo）提出刑事指控，罪名包括背信、製作不實公文書及圖利，並聲請將他預防性羈押。
潘尼亞（Santiago Peña）的律師尚未回應路透社的置評請求，卡瓦洛方面也沒有回應。
檢方指控，潘尼亞利用總統職權，影響政府機關及國營事業的決策，讓大量公款存放在ueno bank，儘管他本人仍與這家銀行有財務關係。檢方表示，潘尼亞鼓勵、促成或影響有利於該銀行的決策，這樣的關係構成利益衝突。
潘尼亞直到去年3月以前，都還是ueno bank控股公司的股東。他否認有任何不法行為，並稱銀行面臨的問題屬於監管事務。
潘尼亞今天稍早抵達檢察總長辦公室，接受檢方訊問。他昨天遭國會表決通過彈劾後，副總統阿里亞納（Pedro Alliana）迅速宣誓就職，他將完成潘尼亞到2028年8月的原定任期。
檢方指出，潘尼亞面臨的兩項罪名各自最高可判處10年徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。