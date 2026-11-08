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我駐巴紐代表處關閉 美國務院：北京又恫嚇台灣

聯合報／ 記者張曼蘋陳熙文蔡晉宇王小萌陳宥菘／台北報導
陸委會主委邱垂正接受媒體聯訪表示，不會畏懼中共的無理打壓。 記者陳宥菘／攝影
陸委會主委邱垂正接受媒體聯訪表示，不會畏懼中共的無理打壓。 記者陳宥菘／攝影

巴布亞紐幾內亞以「一個中國政策」為由，要求關閉我駐巴紐代表處並停止運作，又要求我駐處人員限期離境，我國前日宣布主動關閉代表處。美國國務院美東時間六日表達關切，指這是北京台灣和台灣在世界上的支持者「又一次的恫嚇行動」。

美國國務院發言人表示，台灣是值得信賴、理念相近的民主夥伴；台灣與世界各國建立的關係，為這些國家的人民帶來重大的利益，其中也包括巴布亞紐幾內亞。

該發言人表示，這是北京對台灣和台灣在世界上的支持者又一次的恫嚇行動，該行為不但破壞各國選擇與台灣建立夥伴關係的主權決定，也威脅國際的和平與繁榮。

陸委會主委邱垂正昨表示，中共無所不用其極、不斷阻撓跟打壓台灣的外交空間，但我們不會退縮。

邱垂正昨接受媒體聯訪，針對我國關閉駐巴紐代表處表示，這就是中共再次打壓台灣外交空間的一個明證。政府曾經預估，中共會藉所謂國際「一中」持續地壓縮台灣的外交空間，其中一個方式就是透過支持中共的全球南方國家，要求撤除台灣的代表處、外館。

邱垂正表示，台灣願意回饋國際社會，也不會畏懼中共的無理打壓，不會因而退縮，會持續加強我們參與國際社會的權利。

國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，高度遺憾，除對前線外交人員辛勞表達慰問與感謝，也認為此事凸顯民進黨政府執政下，我國國際空間面臨嚴重萎縮的困境，要求政府檢討外交與兩岸戰略。

綠委提醒，今年ＡＰＥＣ由中國主辦，政府更須留意外交打壓。

國務院 北京 美國 台灣 巴布亞紐幾內亞 巴紐 外交

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