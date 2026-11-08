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川普敗選後…北京對美外交 將降低依賴川習關係

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
大陸學者認為，美國期中選舉結果可能削弱川普兌現對北京承諾的能力，但不會根本改變兩國關係。圖為九月川普（右）在華府與習近平（左）會面，兩人站在白宮陽台。 路透
大陸學者認為，美國期中選舉結果可能削弱川普兌現對北京承諾的能力，但不會根本改變兩國關係。圖為九月川普（右）在華府與習近平（左）會面，兩人站在白宮陽台。 路透

南華早報七日引述分析人士看法，稱美國期中選舉結果削弱總統川普兌現承諾的能力，中國大陸可能開始設法讓其與美國的協議，不再那麼依賴國家主席習近平與川普的個人關係，北京將更密切關注白宮在缺乏國會支持下能實現什麼。鑒於民主黨有能力「毒化」兩國關係，北京也可能加強接觸民主黨。

川習今年已兩度會面，預計下周在深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）與十二月在邁阿密的廿國集團（Ｇ20）峰會期間，再度會面。復旦大學教授信強說，民主黨可能在會面前「製造麻煩」，國會也可能施壓川普恢復對台軍售，「在國會的掣肘下，川普要提升美中關係恐怕更困難」。

共和黨失利也可能影響川普與習近平會晤時的思路。北京清華大學戰略與安全研究中心研究員孫成昊說，選民不滿高生活成本可能促使川普在與習會面時尋求貿易成果，更重視容易向選民展示的成果，如涉及農產品、市場准入及關稅安排的協議。

他說，川普仍未喪失所有對北京的籌碼，美國在市場、金融及科技有優勢。他主要被削弱的是說服對方信任其有長期承諾的能力，他可能更強調對等回報、抬高要價，甚至以強硬措詞轉移國內批評。

復旦大學教授趙明昊說，北京非常重視維持戰略穩定，川普個人政治威望下滑與美國國會制衡會讓雙邊關係更複雜，「我相信北京會更重視加強與民主黨溝通」。

孫成昊同意北京需要持續加強與美國國會兩黨、地方政府及工商界的溝通。這有助於分辨哪些是長期、實質的分歧，哪些只是選舉或政黨的政治語言。

但北京可能更密切關注川普兌現承諾的能力。孫說，川普仍能影響外交、制裁、出口許可及軍事部署。雙方應「細化落實」已達成的協議，釐清哪些項目可由美國行政部門自行兌現，哪些需要國會撥款或修法」，並明確界定相關主管機關、執行步驟及具體時程，減少執行協議時依賴領導個人關係。

清華大學戰略與安全研究中心資深研究員周波說，期中選舉失利雖然可能稍微削弱川普對北京的談判地位，卻不會根本改變兩國關係。北京也會觀望，預計大陸不會根本調整對美政策。

川習 外交 對美 川普 習近平 美中關係 民主黨

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