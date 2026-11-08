川習會前夕 美中經貿官員視訊交鋒

深圳「川習會」前夕，大陸國務院副總理何立峰六日晚間與美國財政部長貝森特和貿易代表（ＵＳＴＲ）葛里爾視訊通話，美方警告北京立即採購農產品及放寬稀土出口的承諾，中方則對美方遲遲未調降三百億美元關稅商品的經貿限制措施表達「嚴正關切」。

深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議預定十八、十九日舉行。中國大陸國家主席習近平擔任東道主，該領袖會議場邊可望舉行今年來的川習三會，美中經貿高官在北京時間六日晚間透過視訊進行例行磋商。

美方持續要求中方履行去年十月釜山川習會期間，關於開放稀土及採購美國農產品的承諾。

據美財政部六日發布的通話紀要，貝、葛與何討論美中經濟關係和履行釜山川習會達成的安排。貝森特與葛里爾均重申保持直接且坦率溝通的價值。

貝森特強調大陸全面且立即履行釜山川習會承諾的重要性，並對大陸最近的動作提出關切。他並重申川普政府對追求經貿政策的承諾，這些政策讓美國勞工、農民和商人獲益，並強化美國經濟安全與國安。

新華社則報導，雙方圍繞落實好中美元首北京和華盛頓會晤重要共識和經貿磋商成果，就彼此關心的重要經貿問題進行坦誠、深入、建設性的交流，中方就近期美對華經貿限制措施表達嚴正關切。

北京方面已暗示，關稅讓步仍是其主要訴求之一。大陸商務部五日表示，大陸願意增加購買美國農產品，但前提是雙方達成的三百億美元對三百億美元對等降稅安排落地，通過共同降低關稅、減少非關稅壁壘、擴大市場准入等方式，為兩國農產品貿易創造更多有利條件。

貝森特六日也在社群媒體Ｘ寫道，「我強調中國全面且立即兌現承諾的重要性，並對中國最近的動作提出關切，還強調（中國）對上述承諾的履行是否有進展，端視具體結果」。

美國貿易代表署六日也發布通話紀要，提到三人以視訊通話方式舉行會議，討論美中經貿關係。葛里爾強調，大陸採取具體行動全面落實過去做出的承諾至關重要，尤其關於農產品採購、稀土及其他關鍵礦產。

該紀要寫道，川普政府會持續藉由監督中方對過去承諾履行的情況，追求美中的平衡貿易。同時為美國農民、牧場和農場主、製造商及勞工創造持久利益。