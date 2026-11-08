紐西蘭國會大選 執政聯盟獲過半席次

採一院制的紐西蘭國會七日舉行大選，國家黨為首的中間偏右執政聯盟獲過半席次，可望繼續執政。部分選前民調原看好工黨為首的中間偏左聯盟或預測選情膠著，讓小黨有機會在中間偏右聯盟與中間偏左聯盟間成為「造王者」。

紐國國會共一三○席，即過半需至少六十六席。據選委會發布的選舉結果，截至台灣時間七日晚間，在開出逾九成五選票後，由國家黨、行動黨和「紐西蘭第一黨」組成的執政聯盟已共斬獲六十七席。中間偏左聯盟則由工黨、綠黨、毛利黨及「機會黨」組成。

國、工兩大黨得票率雖都不到三成，但這在紐國現行的德國式「聯立制」選制下很正常，聯合政府已是紐國政治的常態。

紐國國會十月一日解散。據外媒報導，這次選戰的焦點包含生活成本攀高、經濟困境、基礎設施年久失修和醫院等醫療照護。今年第三季失業率升至百分之五點七，也創近十一年新高。兼任國家黨黨魁的總理盧克森二○二三年上台，在選舉結果揭曉後，他可望續任總理。

盧克森得知選舉結果後表示，他感到振奮，國家黨再度成為國會最大黨，「我們也有了一條組成政府的道路」。但他仍審慎地說，目前仍為時尚早。