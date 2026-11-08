巴拉圭總統遭彈劾下台 副手繼任

繼眾議院五日通過彈劾我友邦巴拉圭總統潘尼亞後，參議院六日也通過彈劾，他隨即被解職。檢方對他進行刑事調查，並在下令逮捕後，加以居家監禁。幾分鐘後，五十二歲副總統阿里亞納就宣誓就職總統，任期至後年八月。

潘尼亞五日宣布請辭，原因是巴國首家本土數位銀行ueno bank倒閉而引發嚴重的金融及政治危機。但國會兩院均拒絕接受他請辭。眾議院同日隨即以七十八票贊成、零票反對，一致通過彈劾他。共四十五席參議員的參院，六日有四十四人出席，也一致通過彈劾。

這使潘尼亞淪為自一九八九年軍事強人史托斯納爾達卅五年的獨裁統治結束以來，第二位被趕下台的巴國總統。

檢方說，潘尼亞涉嫌背信、關說謀取私利、挪用資金，七日將接受訊問。部分憤怒的群眾，則聚集在他位於首都亞松森的寓所外，以防他「落跑」。

阿里亞納二○○六年和巴國國會議員蘇托結婚，有四名子女，曾入選籃球國手與從商，和潘尼亞都是長期執政的「紅黨」大咖。

阿里亞納出身政治世家，雙親均曾任地方議員。他二○○六年首度競選老家皮勒市長失利、二○○八年當選涅恩布庫省長、自二○一三至二○二三年擔任眾議員，也曾任眾院議長和紅黨黨魁。

阿里亞納二○二一年原擬競選參議員，前總統、現任紅黨黨魁卡提斯則告知他將與潘尼亞搭檔競選正副總統。潘尼亞曾稱讚他可能成為巴拉圭史上最好的副總統。

外界咸認為，阿里亞納將競選二○二八年總統大選，但他在這場危機中出乎意料繼任總統。接下來如何妥善處理危機，將是阿里亞納的重大考驗。