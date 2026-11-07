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德國有望迎首位女總統 巴伐利亞邦議長傳獲總理支持
德國保守派執政黨內消息人士今天表示，預計巴伐利亞邦政治人物艾格納（Ilse Aigner）將於2027年出任德國下任總統，成為德國首位女性國家元首。
法新社報導，艾格納現年61歲，現為巴伐利亞邦議會議長，預計將接替社會民主黨（SPD）籍現任總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier），出任這個虛位元首職位。
艾格納隸屬基督教社會黨（CSU），該黨是德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）所屬中間偏右基督教民主黨（CDU）在巴伐利亞邦的姊妹黨。
黨內人士告訴法新社，梅爾茨支持提名艾格納接任總統。史坦麥爾於2017年就任，至2027年3月將屆滿兩個5年任期。
若她的提名於9日基民黨/基社黨聯盟會議中獲得確認，幾乎可確定她將於明年1月30日由國會兩院議員及公民社會代表正式選為總統。
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