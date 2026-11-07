德國逾40萬勞工上街頭 爭取加薪及改善勞動條件

美國民主黨在期中選舉大勝，一舉拿下國會參眾兩院控制權，可能對AI資料中心設限，但美國總統川普擁有否決權，殺傷力不致太大。然而，資料中心的生殺大權多半掌握在州和地方政府手中，全美有13州、38個縣市在這次選舉讓選民決定是否限制或禁建資料中心，甚至罷免支持資料中心的市長，而幾個資料中心重鎮的州長選舉，全部被民主黨拿下，資料中心的未來發展，可能綁手綁腳。

2026-11-07 10:31