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德國逾40萬勞工上街頭 爭取加薪及改善勞動條件

中央社／ 法蘭克福6日綜合外電報導

德國工會今天表示，本週共有逾40萬名勞工參與罷工及集會，要求改善薪資與工作條件，這些勞工涵蓋汽車製造、機械工程等產業。

法新社報導，德國金屬工業工會（IG Metall）在代表會員與雇主進行多輪協商未果後，發起這波罷工及集會。該組織是德國最大工會。

德國金屬工業工會指出，11月1日至6日，全國共有逾41萬3000名勞工參與相關行動，包括超過2800場罷工，其中大多數規模較小。

該工會首席談判代表鮑古斯拉夫斯基（NadineBoguslawski）表示，勞工是在「為家庭及自身工作的未來奮鬥」。

鮑古斯拉夫斯基說：「他們期待購買力能實質提升，也希望雇主做出具體承諾…保障工業生產創造的價值及投資。」

勞動條件 德國 勞工

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