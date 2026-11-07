法國工會學生再遊行 黃背心運動號召民眾集體抗命

法國工會及學生團體今天預計再度走上街頭抗議，「黃背心運動」（Yellow Vests）人士則計畫在巴黎市中心另行舉辦集會，即便當局已下令禁止。

法新社報導，法國先前已連續數週發生由年輕人主導的抗爭及全國性罷工，數十萬名勞工走上街頭，抗議生活成本攀升。

法國學生團體及工會呼籲，在巴黎市中心舉行一場經當局核准的遊行，訴求是「反對生活成本高漲，聲援年輕人」。

然而，「黃背心運動」人士拒絕參加這場遊行，而是呼籲在巴黎協和廣場（Place de la Concorde）另行舉辦集會。

協和廣場鄰近法國下議院國民議會（NationalAssembly）及總統府，但當局已禁止在該區舉行示威活動。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）表示，全國各地將部署7萬名警察及安全部隊人員。他指出：「若有人鬧事或趁亂打劫…我們已做好準備等著他們。」

「黃背心運動」8年前因反對法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府計畫調漲燃油稅，掀起大規模民間抗議並逐漸壯大。

該組織協調委員會成員波爾（Benjamin Ball）表示：「我們呼籲大規模不服從。」

法國先前已連續數週發生由年輕人主導的抗爭及全國性罷工，數十萬名勞工走上街頭，抗議生活成本攀升。 路透社