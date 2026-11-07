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曼谷暹羅百麗宮台男墜樓身亡！手扶梯旁摔落B1 送醫後傷重不治

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
泰國曼谷暹羅百麗宮購物中心6日晚間發生墜樓事件，一名約40歲的台灣男子從高處墜落，送醫後傷重不治，警方將釐清男子究竟是意外墜落或自行跳樓。圖／ 截自 thaitabloid.com
泰國曼谷暹羅百麗宮購物中心6日晚間發生墜樓事件，一名約40歲的台灣男子從高處墜落，送醫後傷重不治，警方將釐清男子究竟是意外墜落或自行跳樓。圖／ 截自 thaitabloid.com

泰國曼谷暹羅百麗宮（Siam Paragon）購物中心6日晚間發生墜樓事件，一名約40歲的台灣男子從高處墜落，送醫後傷重不治。警方將調閱監視器畫面，釐清男子究竟是意外墜落或自行跳樓。

泰媒ThaiTabloid報導，事件發生在晚間7時，地點位於暹羅百麗宮地下B1樓層。曼谷巴吞旺警察局接獲男子墜樓重傷通報後，隨即派員與義德善堂基金會（Ruamkatanyu Foundation）志工趕赴現場。

警方抵達時，傷者已由購物中心保全及救援人員緊急送往警察總醫院（Police General Hospital），現場只剩一灘血跡。男子墜樓後臉部朝下倒臥血泊中，失去意識，最終傷重不治，身分尚未確認。

目擊事件的保全人員達奈（Danai Pia-yu）表示，當時他正在附近執勤，突然聽見一聲巨響，彷彿有大型物體從高處墜落。他上前查看，發現男子從購物中心2樓與3樓之間的手扶梯區域墜至地下B1樓層，臉部朝下倒臥血泊中，隨即通知主管並聯繫相關人員協助送醫。

事件引發購物中心內民眾驚慌圍觀。承辦警官阿披瓦（Apiwat Anikorn）表示，警方初步勘查現場及死者隨身物品，發現一支蘋果iPhone 17手機及一本護照，初步推測護照可能屬於死者的女兒。

警方將聯繫購物中心調閱監視器畫面，釐清男子墜樓原因，並聯繫台灣駐泰國代表機構確認死者身分、尋找家屬認領遺體，同時依照法律程序將遺體送驗，以查明確切死因。

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