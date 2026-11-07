川習月中APEC會晤　美中官員行前通電磋商

為了政治利益，美國總統川普可以不惜出賣盟國，在期中選舉投票當天，他表示以色列已同意停止每年40億美元的美國軍援，此話一出，以色列的官員瞠目結舌，他們不敢反駁美國總統，否則後果不堪設想，可是川普事先並沒有與以色列商量，投票日信口開河，純粹為了爭取多幾張票。

2026-11-07 07:02