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貿易休戰恐生變？英媒：美國警告中國：立即履行釜山貿易協議

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川習月中APEC會晤　美中官員行前通電磋商

中央社／ 華盛頓6日專電

美中元首預計月中在亞太經合會峰會期間會晤。美國財政部長貝森特與貿易代表葛里爾今天與中國國務院副總理何立峰通話，美方持續要求中方落實釜山峰會期間，有關開放稀土與採購美國農產品的承諾。

亞太經合會（APEC）峰會18、19日將在深圳舉行，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平計劃期間進行今年第3次會晤，雙方官員會前再度就經貿議題展開例行磋商。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jameison Greer）6日與中國國務院副總理何立峰通電，討論雙邊經貿關係與釜山協議執行進度。

貝森特強調中方全面及立即執行釜山峰會承諾的重要性，並對近期中方的動作表示關切。他指出，這些承諾是否有進展得看實際成果，美方將密切評估中方的落實情況。

葛里爾指出，美方特別關注有關農產品採購，稀土及其他關鍵礦物，川普政府將持續推動美中貿易平衡，監督承諾履行的狀況，為美國農民、農牧業、製造商與勞工創造長遠利益。

美中元首2025年10月於韓國釜山舉行峰會，中方承諾暫停擴大稀土管制，恢復對美採購大豆等農產品，美方同意調整對中關稅，雙方經貿戰暫時休兵。習近平今年9月訪問華府，雙方同意到期的釜山協議延長至明年1月。

川習 APEC 美中

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