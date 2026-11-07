重啟空襲伊朗？ 川普喊很快知道結果

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

美國總統川普五日在白宮橢圓辦公室指稱，「現在我們要做出決定了；我們是否要進一步發動空襲，確保伊朗的核計畫徹底瓦解而且永不再出現？可以的話，我寧願不摧毀伊朗的其他地區，但也許我不得不這麼做。你們很快就會知道結果」。

川普還指稱，「如果我們必須完成剩下的事，那我們已做好充分準備，隨時可以採取行動」。

美國新聞網站Axios五日報導，川普同日和國安高階幕僚舉行美國期中選舉後的首次會議。他目前衡量的方案有三種，即對伊朗展開新一輪軍事行動、持續在經濟層面掐住伊朗政權，或達成一項包括對伊朗讓步的美伊協議。

美國中央司令部已就可能在伊朗重啟大規模作戰完成各項準備，但尚未接獲華府的最新命令。美軍是否恢復空襲，關鍵之一在於美軍第三支航艦打擊群何時趕到中東。「羅斯福號」航艦打擊群六日將停靠新加坡幾天，預計本月中旬前不會到中東。

伊朗談判代表正審閱一項美國透過卡達轉交、旨在限制伊朗核計畫的新提案。

紐約時報引述五位美伊官員報導，伊朗拒絕讓步數周後，願重新參與核談判。這顯示卡達最近主導的調停似乎取得若干成果。

伊朗 空襲 川普

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