川普預告美俄協議將涵蓋全歐

美國總統川普五日指稱，美俄即將達成一項「又大又美的協議」，不僅涉及烏克蘭，還可能涵蓋整個歐洲。他並透露，同日在白宮和俄羅斯代表會面，但是沒見烏克蘭代表。

川普五日在白宮橢圓辦公室說，他同日稍早見了一位「俄國最高階人士」。這顯然指俄國總統普亭特使、普亭的國際經濟合作顧問德米崔耶夫。德米崔耶夫與烏克蘭代表阿拉哈米亞當天都到白宮，慶祝俄烏日前在烏南的俄占區奧列什基達成局部停火。德、阿兩人均表示，一日到期的六天局部停火由美國第一夫人梅蘭妮亞居間促成。

川普說，他不能透露與德米崔耶夫談什麼，但將會達成一項協議。他聲稱，這將是非常重大的協議，大家都會非常高興，「我們將很快讓這場戰爭畫下句點」。此外他並未多做詳述。

川普五日被媒體問到，是否曾向普亭提起俄軍攻擊烏克蘭民宅、公車及學校造成平民傷亡的問題時答道，「有，我也會提到另一邊的情況（即烏軍對俄國平民造成的傷亡），因為另一邊也有人被殺，很多人正喪命」。

另被問到俄烏和平協議的進展時，川普說，「我想，我們已距離解決俄烏問題非常接近」。

梅蘭妮亞五日邀德米崔耶夫和阿拉哈米亞等俄烏代表罕見地齊聚白宮。

她說，「我們選擇人道、而非戰爭。我們必須秉持前往奧列什基時的勇氣，透過對無辜民眾所受苦難的共同關切尋求共通點」。

梅蘭妮亞還說，她參與局部停火規畫的「每個階段」，包含檢視空拍影像、評估道路交通與醫院的通行狀況。

川普雖未出席這場活動，但稱讚梅蘭妮亞在這次停火扮演的角色，認為「她做得比我們（政府）的專業人員還好」。