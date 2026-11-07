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副總統阿里亞納可望繼任總統 料將延續巴台邦交

聯合報／ 編譯茅毅周辰陽、記者蔡晉宇／綜合報導

潘尼亞五日請辭巴拉圭總統，巴國副總統阿里亞納可望繼任。潘尼亞二○二三年八月就任，任期五年，故阿里亞納任期至後年八月屆滿。巴國「國家報」和阿根廷新聞網站「資訊網」報導，阿里亞納繼任總統，預料將延續潘尼亞的外交政策，包括巴台邦交

巴拉圭政府消息人士說，即使總統換人，巴國主要外交關係也不會改變，如與美國關係、和以色列合作協議，與台灣邦誼，都持續是巴國外交政策核心。

阿里亞納原定訪台和賴清德總統會面，強化兩國關係。但現在行程有可能延後，待巴拉圭國內政局更穩定後再行安排。尚無法確定阿里亞納會否照原定計畫於十四日訪美與總統川普會面，也可能改為視訊方式。

阿里亞納十月以副總統身分接受以色列耶路撒冷郵報專訪時表明，巴國及其政府的外交政策，是基於以下的價值與原則，即民主、法治、人權及自由；和以色列、美國與台灣的關係，形成巴國對外交的部分觀點，潘尼亞政府視這些觀點為連貫性及原則性。

我外交部次長陳明祺六日說，關於巴拉圭情勢，狀況都有掌握，台灣在巴拉圭持續和執政黨及各界友人有很好的聯繫。外交部也強調，台巴合作關係密切，相關計畫嘉惠民生福祉，政情發展不影響兩國邦誼與合作的推動，台灣也將持續秉持互惠共榮精神，和巴國共同推動各領域的交流合作，深化雙邊悠久篤實的民主盟友關係。

邦交 阿里 巴拉圭

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