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友邦政盪 金融政治危機 巴拉圭總統請辭

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
巴拉圭首家本土數位銀行ueno bank倒閉，引發包含存戶的許多民眾走上街頭示威抗議。圖為一名高舉自製海報，要總統潘尼亞下台的女子，一旁可見嚴陣以待的維安員警。歐新社
巴拉圭首家本土數位銀行ueno bank倒閉，引發包含存戶的許多民眾走上街頭示威抗議。圖為一名高舉自製海報，要總統潘尼亞下台的女子，一旁可見嚴陣以待的維安員警。歐新社

我南美洲友邦巴拉圭總統潘尼亞五日宣布辭職，原因是巴國首家本土數位銀行ueno bank倒閉而引發嚴重的金融和政治危機。

潘尼亞在社媒Ｘ發布的一段兩分廿秒影片宣布辭職。他說，辭職旨在維持國家穩定、社會和平及民主制度；「我深信，沒有任何職位能凌駕在巴拉圭的福祉之上。如果我曾經失敗，我也想向各位致歉。我從不想辜負各位對我的信任；我最重要的任務，是讓將積蓄託付給我國金融體系的巴國人民可以安心」。

巴拉圭央行認定ueno bank的資本嚴重不足，未達最低清償能力標準後，隨即介入處理，使包括退休人士的ueno bank約三百萬名存戶暫時無法使用帳戶。而巴國總共約六五○萬至七百萬人，接近總人口的一半。紐約時報報導，ueno大致有good（好的）之意。

巴拉圭在野黨眾議員將這場危機歸咎潘尼亞，聯手他所屬的執政黨「紅黨」部分眾議員推動彈劾他。這些議員指控他在處理這起事件時，涉及利益衝突、濫用退休基金且藉由制度掩蓋問題。

這起事件已導致巴拉圭央行總裁卡瓦洛三日辭職，與八位ueno bank主管被拘留，而卡瓦洛曾是ueno bank的負責人。急於從ueno bank各分行提領退休金老本等存款的存戶，三、四日在首都亞松森街頭大排長龍。憤怒的示威者也走上亞松森街頭，要求經濟學者出身、曾任財長的潘尼亞下台，警方則發射水砲與催淚瓦斯維安。

ueno bank二○二一年成立，從較小規模的本土金融科技公司，迅速成長為中型銀行。潘尼亞曾持有該銀行控股股東「瓦茲蓋斯集團」的股份，去年三月出售。該銀行則指稱，他從未以股東或投資人身分，和銀行有任何直接往來。

巴拉圭檢方五日指出，潘尼亞被列入本案的刑事調查對象。巴國憲法規定，若總統自行辭職且國會正式接受，即可成為「終身參議員」。但他當天宣布請辭後不久，國會兩院就拒絕接受他請辭。眾議院以七十八票贊成、零票反對，一致通過彈劾他。參議院正進行審理，以決定是否彈劾他。

有巴媒報導，潘尼亞可能在美國協助下，仿效十月潛逃佛州、在巴西總統大選決選敗給現任總統魯拉的波索納洛。但潘尼亞辦公室五日予以否認。

被視為美國總統川普盟友的潘尼亞二○二三年八月就任，任期五年。他九月在聯大「一般性辯論」時表明，「巴拉圭不會保持中立，我大聲而且清楚地說，巴國站在台灣這邊」。

巴拉圭 辭職 潘尼亞

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