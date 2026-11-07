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對美採購生變？陸要求先降關稅「美中要相向而行」

聯合報／ 記者廖士鋒、謝守貞／綜合報導
第九屆進博會的美國食品與農業館官方展台昨天開館。中央社
第九屆進博會的美國食品與農業館官方展台昨天開館。中央社

美國期中選舉後，先前中美達成的共同降低關稅等貿易安排也引起關注是否生變。大陸外交部昨天表示，雙方要相向而行，堅持互利共贏導向，推動中美經貿關係持續穩定向好發展。

大陸商務部發言人黃玲五日就中美貿易問題表示，中方一直對擴大自美採購農產品持開放態度，但前提是雙方達成的「三百億對三百億」（美元）對等降稅安排落地。希望美方與中方共同努力，通過共同降低關稅、減少非關稅壁壘、擴大市場准入等方式，為兩國農產品貿易創造更多有利條件。

路透社昨天在大陸外交部記者會提問，商務部的說法是否意味除非關稅削減，否則大陸方面不會開始履行一百七十億美元的農產品採購承諾？大陸外交部發言人郭嘉昆回應表示，維護中美經貿關係穩定發展，符合兩國和兩國人民利益，也有利於全球經濟發展。

正在上海舉行的第九屆進博會，美國食品與農業館昨天開幕，上海美國商會會長鄭藝表示，美企期待美中雙方能建立更長期穩定的經貿關係，他希望雙方達成的各三百億美元非敏感商品的關稅優惠共識，能盡快落實；投資理事會也有待進一步公布具體規則，讓雙方企業有更清楚的合作依據。

針對大陸採購美國黃豆的承諾，鄭藝指出，中方承諾二○二六年至二○二八年每年採購二千五百萬噸美國黃豆。這對美國農民而言是重要的市場機會，希望相關承諾能持續落實。

鄭藝表示，隨中美經貿關係近期相對穩定，他看好美國黃豆、牛肉等出口機會。美國商會會利用今年進博會的商機，透過美國食品與農業館，促成更多美國農產品銷售。他說，美企在大陸經營面臨的最大挑戰，已從中美關係不確定性轉為中國市場競爭激烈。

大陸商務部發言人黃玲五日指出，擴大兩國在農業貿易領域合作，既可以豐富兩國民眾的餐桌，也能給兩國企業和農民提供穩定收入。

對美 美中 大陸商務部

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