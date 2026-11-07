巴拉圭首家數位銀行倒閉波及300萬客戶 總統潘尼亞宣布請辭

經濟日報／ 編譯茅毅／綜合外電

我南美洲友邦巴拉圭總統潘尼亞5日宣布辭職，原因是巴國首家本土數位銀行ueno bank倒閉而引發嚴重的金融和政治危機。但由於國會投票人數不足，暫未通過其辭呈，所以暫時留任，國會隨後啟動對他的彈劾程序。

潘尼亞在社媒X發布的影片宣布辭職。他說，辭職旨在維持國家穩定、社會和平及民主制度；「我深信，沒有任何職位能凌駕在巴拉圭的福祉之上。如果我曾經失敗，我也想向各位致歉。我從不想辜負各位對我的信任」。

巴拉圭央行認定ueno bank未達最低清償能力標準後，隨即介入處理，使其約300萬名客戶無法使用帳戶。而巴國共約650萬至700萬人，近總人口的一半。

巴拉圭在野黨眾議員將這場危機歸咎潘尼亞，並聯手他所屬的執政黨「紅黨」籍部分眾議員推動彈劾他。這些議員指控他在處理這起事件時，涉及利益衝突、濫用退休基金且藉由制度掩蓋問題。這起事件已導致巴拉圭央行總裁卡瓦洛3日辭職，與八位ueno bank主管被拘留。

被視為美國總統川普盟友的潘尼亞2023年8月就任，任期五年。

巴拉圭 辭職 潘尼亞

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