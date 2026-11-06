納吉居家服刑暫緩執行 大馬律政署：法律爭議待釐清

馬來西亞前首相納吉雖已繳付馬幣5000萬令吉（約新台幣4億元）罰款，獲准居家服刑，但律政署今天晚間宣布，因涉及複雜的法律爭議，暫緩執行納吉居家服刑。

律政署聲明指出，目前仍需釐清納吉（NajibRazak）有條件特赦令的解釋及高庭釋放令的法律效力，因此，在完成相關法律研究前，暫時不會執行居家服刑。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）報導，律政署認為仍有複雜的法律爭議待解決，將暫緩執行。在採取下一步行動前，必須先有明確且具決定性的法律解釋。

律政署並表示，納吉在這段期間仍要繼續關押在現有地點，遵守有關當局的指示。

綜合大馬媒體報導，律政署暫緩執行居家服刑，意味著即使納吉今天已繳付5000萬令吉罰款，仍無法返家居家服刑。

大馬國家元首蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim）今年9月18日批准納吉獲有條件特赦，准許以居家服刑方式，服完剩餘刑期至2028年8月23日，但須繳付5000萬令吉罰款並遵守相關條件。若違反規定，有條件特赦將失效，須返回監獄服完剩餘刑期。

納吉委任律師今天證實，納吉已繳付罰款，法院也同意納吉能以居家服刑方式服完剩餘刑期，並將法院庭令移交加影監獄。其後，一度傳出搭載納吉的休旅車於下午2時37分離開監獄，前往診所接受檢查，但未返家。

納吉於2022年8月23日因「一馬發展公司」（1MDB）弊案入獄服刑，其居家服刑安排及後續法律程序，持續受到大馬媒體與政壇關注。