大馬政壇掀波瀾 陸兆福：納吉返家服刑就辭交通部長

馬來西亞前首相納吉已繳付馬幣5000萬令吉罰款，獲准居家服刑。執政聯盟最大黨、民主行動黨祕書長陸兆福強調，將會履行政治承諾，當納吉正式返家後，他將辭去交通部長職務。

同是交通部長的陸兆福（Loke Siew Fook）此前表明，如果納吉（Najib Razak）獲准離開監獄，改以居家方式服完剩餘刑期，將會辭去交長。

綜合新海峽時報、東方日報、中國報等大馬媒體報導，陸兆福今天傍晚召開記者會表示，他的立場並沒有改變，也再度向首相安華（Anwar Ibrahim）表達，當納吉返家，辭職立即生效。

搭載納吉的休旅車下午2時37分離開監獄。至截稿，他仍在牙科診所檢查，尚未返家展開居家服刑。

大馬國家元首蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim）今年9月18日批准納吉獲有條件特赦，准許以居家服刑方式，服完剩餘刑期至2028年8月23日，但須繳付馬幣5000萬令吉（約新台幣4億元）罰款並遵守相關條件。若違反規定，有條件特赦將失效，須返回監獄服完剩餘刑期。

因為不滿納吉獲得有條件特赦，陸兆福9月29日證實已提出辭職信，安華則多次公開表達慰留。

納吉因涉及主權財富基金「一馬發展公司」（1MDB）弊案而入獄，由其所屬政黨巫統（UMNO）代為繳清5000萬令吉罰款。巫統表示，相關款項已繳清，納吉符合以居家軟禁方式服完剩餘刑期的條件。

目前人在土耳其工作訪問的巫統主席阿末扎希（Ahmad Zahid），則要求陸兆福必須「履行政治承諾」，而非淪為政治口號。

納吉於2022年8月23日入獄服刑，這次他轉為居家服刑後，能否再發揮政治影響力，持續受到大馬媒體與政壇關注。