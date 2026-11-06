台灣有事答詢滿1年 高市早苗稱陸是重要鄰國：推動維護國家利益對話

日本首相高市早苗去年在國會的「台灣有事」相關答詢明天將滿1週年。日中關係至今持續緊張之際，她今天接受採訪表示，將就共同課題加強溝通，推動維護國家利益的對話。

日本「產經新聞」、富士新聞網（FNN）報導，高市早苗去年在眾議院預算委員會答詢時指出，若台灣發生涉及武力行使的緊急事態，可能構成攸關日本國家存亡的「存立危機事態」。中國對此表達不滿，並要求日方撤回發言，日中關係此後持續冷卻，至今未見改善。

對此，高市早苗今天在首相官邸回答記者提問時表示，中國是日本重要的鄰國，儘管存在一些課題，但雙方長年累積了合作基礎。她說，將以此為基礎，全面推進與中國的「戰略互惠關係」。

她接著說：「共同課題方面將加強溝通，推動維護國家利益的對話，建構具建設性且穩定的關係。」