菲律賓防長：中共若武力攻台將得不償失、代價更大

中共第21次全國代表大會預定明年下半年召開，外界關注台海情勢可能變化。菲律賓國防部長鐵歐多洛認為，中國若試圖以武力接管台灣，將得不償失，因為必須付出更大代價，且讓局勢陷入混亂。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）今天接受True FM廣播電台訪問，被問及中共是否可能趁明年黨內大會前後對台灣採取行動，他答覆，菲律賓正為各種可能情勢做準備，尤其考量到約有20萬名菲僑在台灣生活。

但他警告，中國若試圖以武力接管台灣，將是得不償失的選項；動武未必能達到預期效果，反而可能付出更大代價，並讓局勢陷入更大的混亂。

鐵歐多洛認為，台海兩岸目前仍有投資及貿易往來，台灣在野黨人士有時也會前往北京訪問，「中國其實還有其他方法，可以與台灣建立更好的關係」。

談及菲律賓北部軍事部署，鐵歐多洛指出，呂宋島卡加延省（Cagayan）的拉爾洛機場（Lal-lo Airport）是最靠近台灣的美菲「加強國防合作協議」（EDCA）據點。

鐵歐多洛重申，EDCA據點主要作後勤之用，包括存放燃料及非致命性裝備，因為美軍若從夏威夷或關島運送物資，距離相當遙遠。

他強調，美軍不得從菲律賓領土對外發起攻擊性軍事行動，因為此舉將違反菲律賓憲法。

至於是否將EDCA據點北擴至離台灣更近的巴丹群島（Batanes），鐵歐多洛表示，目前並不確定，因為巴丹群島最大的問題是後勤運輸。

鐵歐多洛說明，當地機場受到地形限制，跑道太短，港口則因規模有限及海浪強勁，大型船舶難以靠港，物資運輸必須依賴小型船隻。

另一方面，在菲中南海爭議加劇的情況下，菲律賓也持續提升防衛能力，包括與印度探討下一階段軍事合作。

鐵歐多洛透露，菲律賓數年前向印度採購的布拉莫斯（BrahMos）超音速飛彈，此型飛彈屬於岸防用途，印度另有防空系統及軍民用藥品，雙方正進行初步需求盤點，為下一階段談判作準備。