緬甸2027年4月國會補選 55選區部分仍受內戰影響

緬甸國際電視台（MITV）今天報導，選委會宣布，將於明年4月4日舉行國會補選。路透社指出，補選將填補55個選區的議席空缺，其中部分選區位於持續受到內戰影響的地區。

緬甸國際電視台報導，選委會公布2027年補選的選區劃分，補選預計4月4日舉行。國營媒體「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）今天也刊登國會補選的消息。

路透社指出，部分選區位於持續受到內戰影響的地區，這些區域有反軍方抵抗武裝活躍，局勢持續不穩。不過，補選不包括與孟加拉國接壤的若開邦（Rakhine）。緬甸軍方目前仍在當地與反政府武裝若開軍激烈交戰。

路透社報導，此次補選是繼去年12月和今年1月舉行的大選後進行，由於無具實力的反對黨參選，親軍方政黨「聯邦團結發展黨」（USDP）以壓倒性優勢贏得了大選，敏昂萊（Min Aung Hlaing）當選緬甸總統。

大選因沒有具競爭力的反對勢力參與而備受爭議，聯合國、部分西方國家及人權組織批評選舉缺乏正當性。

「聯邦團結發展黨」控制緬甸上下議會84%的席次。

自2021年政變引發內戰以來，緬甸一直處於動盪之中。這場內戰已造成約10萬人死亡，超過350萬人流離失所。