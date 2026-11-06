快訊

批「老人福利法」修法違三大問題 卓內閣第九度不副署法案

出手了！台股今日暴跌 國安基金宣布第10度進場護盤

外資賣超911億元！0050遭砍8.8萬張、台積電連21賣 卻回補群創、友達

聽新聞
0:00 / 0:00

緬甸2027年4月國會補選 55選區部分仍受內戰影響

中央社／ 曼谷6日專電

緬甸國際電視台（MITV）今天報導，選委會宣布，將於明年4月4日舉行國會補選。路透社指出，補選將填補55個選區的議席空缺，其中部分選區位於持續受到內戰影響的地區。

緬甸國際電視台報導，選委會公布2027年補選的選區劃分，補選預計4月4日舉行。國營媒體「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）今天也刊登國會補選的消息。

路透社指出，部分選區位於持續受到內戰影響的地區，這些區域有反軍方抵抗武裝活躍，局勢持續不穩。不過，補選不包括與孟加拉國接壤的若開邦（Rakhine）。緬甸軍方目前仍在當地與反政府武裝若開軍激烈交戰。

路透社報導，此次補選是繼去年12月和今年1月舉行的大選後進行，由於無具實力的反對黨參選，親軍方政黨「聯邦團結發展黨」（USDP）以壓倒性優勢贏得了大選，敏昂萊（Min Aung Hlaing）當選緬甸總統。

大選因沒有具競爭力的反對勢力參與而備受爭議，聯合國、部分西方國家及人權組織批評選舉缺乏正當性。

「聯邦團結發展黨」控制緬甸上下議會84%的席次。

自2021年政變引發內戰以來，緬甸一直處於動盪之中。這場內戰已造成約10萬人死亡，超過350萬人流離失所。

緬甸 補選 國會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新黨游智彬在台設籍未滿10年選不了市議員 最高行駁回抗告確定

美國期中選舉觀測／期中選舉關鍵看川普 六大問題左右兩黨國會命運

美國期中選舉開票結果｜ 民主黨翻轉參眾兩院，看各州選情結果

期中選舉政治「女力」崛起 民主黨女性眾議員首破百

相關新聞

高市涉台答辯將滿1年 APEC是否與習近平對話？木原稔這樣說

日本首相高市早苗去年11月7日在國會答辯中發表台灣突發事態有可能構成「存亡危機事態」的言論，如今將滿1年。關於是否會回應陸方的撤回要求，官房長官木原稔6日在記者會上避免談及此事，對於APEC深圳會議裡，高市早苗與大陸國家主席習近平是否有望進行對話，木原則表示「不作預判」。

蓋茲示警：用AI製造生物武器 後果會比新冠嚴重

微軟共同創辦人蓋茲(Bill Gates)責怪川普政府在防範AI風險方面沒有作為，並警告這項技術可能會被用來引發一場「遠比新冠疫情更嚴重」的大流行病。

數位銀行倒閉釀金融風暴 300萬人無法領錢 巴拉圭總統辭職

南美洲巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）因數位銀行Ueno Bank倒閉遭接管，引爆嚴重金融危機，已正式宣告辭去總統職務。該起金融風暴波及近300萬名存戶，並引發巴拉圭政局劇烈動盪。

C羅告別23年葡國腳生涯 234場、攻146球創世界紀錄 獨缺世界盃

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）於5日透過個人社交平台發布長達5分鐘的影片，正式宣布以41歲之齡退出葡萄牙國家隊，為長達23年的國際賽生涯畫下句點。C羅在影片中讀出告別信表示：「各位葡萄牙同胞，到了該交還葡萄牙隊7號球衣的時候了。」

也是巴布狄倫歌迷 教宗梵蒂岡接見贈念珠 傳奇歌手回贈自傳

美國傳奇歌手巴布狄倫（Bob Dylan）4日造訪梵蒂岡，獲教宗良十四世私人接見。巴布狄倫身穿黑色連帽上衣與外套，並戴著黑色手套，與一身白袍、頭戴白色小圓帽的教宗會面。

川普：俄烏戰將很快結束 「偉大美麗」協議恐涉全歐

美國總統川普5日在會見俄羅斯總統普亭特使後稱，已非常接近解決俄烏問題，將會達成一項重大協議，範圍不限於烏克蘭，可能涉及整個歐洲。他還說，「我們將很快讓它（俄烏戰爭）劃下句點」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。