結束俄烏戰爭？川普稱「重大協議」正在醞釀：需要整個歐洲參與

（德國之聲中文網）美國總統川普周四（11月5日）表示，一項旨在結束烏克蘭戰爭的「極為重大」協議正在醞釀之中，該協議涉及俄羅斯。

川普是在白宮與俄羅斯總統普亭的特使基裡爾．德米特裡耶夫（Kirill Dmitriev）進行了一次計劃外會晤後發表上述言論的。

川普說了什麼？

川普在隨後與記者交談時表示，俄烏戰爭已非常接近達成解決方案，而結束這場戰爭可能需要「整個歐洲」的參與。

川普在橢圓形辦公室說道：「我不能透露我具體討論了什麼。但我可以告訴你們，最終會達成一項協議，而且會是一項重大協議。」

「這將是一項非常重大的協議。它所涉及的範圍將不僅限於烏克蘭——甚至可以說，它可能涉及整個歐洲。這將是一項宏大而美好的協議，每個人都會為此感到振奮。」

川普表示，他並未會見同樣身處白宮的烏克蘭官員。

與此同時，川普的女婿兼美國特使庫許納表示，美國、北約及歐洲伙伴於周四就解決烏克蘭戰爭問題進行了「富有成效且實質性」的討論。

他在社交平台X上寫道：「我們的目標是通過切實可行且各方共同商定的安排，來解決各方的安全關切，從而降低未來發生沖突的風險。」基輔和莫斯科方面將於下周在阿布扎比進行進一步討論。

早在重返白宮之前，川普就曾就沖突即將結束做出過類似承諾。他曾放言，一旦當選總統，一天之內就能終結這場戰爭。

烏克蘭與俄羅斯稱贊梅蘭妮亞．川普促成奧列什基停火

周四，俄羅斯和烏克蘭的代表團齊聚白宮，參加了一場旨在表彰第一夫人梅蘭妮亞．川普的活動。梅蘭妮亞此前在戰火紛飛的奧列什基市（Oleshky）促成了停火。

應邀出席活動的俄羅斯代表德米特裡耶夫向第一夫人表示感謝，稱她在促成此次為期六天的停火過程中發揮了「卓越的人道主義作用」。

德米特裡耶夫還補充說，普亭總統親自就此次行動下達了指示，並向梅蘭妮亞．川普轉達了他的謝意。

烏克蘭總統澤倫斯基所在政黨的議會黨團負責人達維德．阿拉哈米亞（Davyd Arakhamia）以及烏克蘭人權監察專員德米特羅·盧比涅茨（Dmytro Lubinets）也出席了活動並發表了講話。

阿拉哈米亞表示，第一夫人做得「非常出色」，並鼓勵她繼續為烏克蘭人民提供幫助。「我們衷心希望您能繼續努力，承擔新的使命，並盡可能推動局勢進一步緩和，」阿拉哈米亞說道。

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