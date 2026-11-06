高市涉台答辯將滿1年 APEC是否與習近平對話？木原稔這樣說

日本首相高市早苗去年11月7日在國會答辯中發表台灣突發事態有可能構成「存亡危機事態」的言論，如今將滿1年。關於是否會回應陸方的撤回要求，官房長官木原稔6日在記者會上避免談及此事，對於APEC深圳會議裡，高市早苗與大陸國家主席習近平是否有望進行對話，木原則表示「不作預判」。

據共同社，木原稔6日就是否撤回答辯，僅說明稱「綜合所有資訊作出判斷是政府的一貫立場」。對於涉台議題，他強調，正如寫進日本充分理解和尊重大陸方面「一個中國」立場的1972年《日中聯合聲明》，「沒有任何改變」。

木原還表示：「中國是重要的鄰國。日本將推進旨在維護國家利益的對話，構建具有建設性且穩定的關係」。

而關於本月中旬將在大陸深圳舉行的亞太經合組織（APEC）首腦會議期間，高市早苗與習近平是否有望進行對話，木原表示「不作預判」。

日前，大陸以視訊方式主辦APEC雙部長會議，根據日本經產省與外務省消息，日本外務大臣茂木敏充、經濟產業大臣赤澤亮正都參加了會議。茂木敏充表示，在全球經濟不確定性日益加劇的今天，加強自由、公平和基於規則的國際經濟秩序至關重要。日本支持亞太自由貿易區（FTAAP）關於亞太地區自由公平區域經濟整合的議程。

赤澤亮正則指出，在國際經濟不確定性日益加劇的背景下，推行兼顧自由貿易和法治、同時應對供應鏈中斷等挑戰的「混合貿易戰略」比以往任何時候都更加重要。他籲，應避免對擾亂全球供應鏈的關鍵礦產實施任意出口限制。他隨後表示，日本將繼續推動亞太地區的永續成長和區域一體化，並加強與亞太經合組織成員經濟體在這些領域的合作。

大陸駐日大使吳江浩5日在社媒平台X貼文寫道，「菲律賓外交部長拉扎羅：菲方堅持奉行一個中國政策，這一立場不會改變」。

大陸國防部發言人陳曦6日下午則針對日本軍工產業議題指出，如今，日本右翼勢力撕下「專守防衛」偽裝，重新啟動軍工複合體，加速日本社會「戰備化」、經濟「軍事化」，給日本民眾安全福祉、全球和平穩定帶來系統性風險。「國際社會必須高度警惕並堅決遏制日本重啟『戰爭機器』、重走擴張邪路，共同守護戰後國際秩序」。