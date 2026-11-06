快訊

私下企圖脫產…台64丟包高材生慘遭4車輾死 Bolt司機遭判13年

主機變貴、銷量暴跌41%！任天堂社長1招掛保證「Switch 2不會再漲價」

立院三讀老農津貼每月1.5萬元 綠委全數未投票

聽新聞
0:00 / 0:00

高市涉台答辯將滿1年 APEC是否與習近平對話？木原稔這樣說

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
日本首相高市早苗。法新社資料照
日本首相高市早苗。法新社資料照

日本首相高市早苗去年11月7日在國會答辯中發表台灣突發事態有可能構成「存亡危機事態」的言論，如今將滿1年。關於是否會回應陸方的撤回要求，官房長官木原稔6日在記者會上避免談及此事，對於APEC深圳會議裡，高市早苗與大陸國家主席習近平是否有望進行對話，木原則表示「不作預判」。

據共同社，木原稔6日就是否撤回答辯，僅說明稱「綜合所有資訊作出判斷是政府的一貫立場」。對於涉台議題，他強調，正如寫進日本充分理解和尊重大陸方面「一個中國」立場的1972年《日中聯合聲明》，「沒有任何改變」。

木原還表示：「中國是重要的鄰國。日本將推進旨在維護國家利益的對話，構建具有建設性且穩定的關係」。

而關於本月中旬將在大陸深圳舉行的亞太經合組織（APEC）首腦會議期間，高市早苗與習近平是否有望進行對話，木原表示「不作預判」。

編輯推薦

日前，大陸以視訊方式主辦APEC雙部長會議，根據日本經產省與外務省消息，日本外務大臣茂木敏充、經濟產業大臣赤澤亮正都參加了會議。茂木敏充表示，在全球經濟不確定性日益加劇的今天，加強自由、公平和基於規則的國際經濟秩序至關重要。日本支持亞太自由貿易區（FTAAP）關於亞太地區自由公平區域經濟整合的議程。

赤澤亮正則指出，在國際經濟不確定性日益加劇的背景下，推行兼顧自由貿易和法治、同時應對供應鏈中斷等挑戰的「混合貿易戰略」比以往任何時候都更加重要。他籲，應避免對擾亂全球供應鏈的關鍵礦產實施任意出口限制。他隨後表示，日本將繼續推動亞太地區的永續成長和區域一體化，並加強與亞太經合組織成員經濟體在這些領域的合作。

大陸駐日大使吳江浩5日在社媒平台X貼文寫道，「菲律賓外交部長拉扎羅：菲方堅持奉行一個中國政策，這一立場不會改變」。

大陸國防部發言人陳曦6日下午則針對日本軍工產業議題指出，如今，日本右翼勢力撕下「專守防衛」偽裝，重新啟動軍工複合體，加速日本社會「戰備化」、經濟「軍事化」，給日本民眾安全福祉、全球和平穩定帶來系統性風險。「國際社會必須高度警惕並堅決遏制日本重啟『戰爭機器』、重走擴張邪路，共同守護戰後國際秩序」。

高市早苗 日本 APEC 木原稔 習近平 中共 台灣有事

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高市「台灣有事」答詢將滿週年 日官房長官重申對台立場不變

陸對日本的釔出口大跌98% 日企憂庫存耗盡影響供應鏈

越南國家主席11年來首訪日本 深化雙邊關係

外交部：中國大陸勿政治操作 應尊重APEC所有會員平等參與

相關新聞

高市「台灣有事」發言滿1年！日本重申對台立場未變 拒答是否撤回

日本首相高市早苗在國會就「台灣有事」答詢7日將屆滿1年，內閣官房長官木原稔6日在內閣會議後的記者會上再次表明，日本對台立場自1972年《日中聯合聲明》以來並未改變。

高市涉台答辯將滿1年 APEC是否與習近平對話？木原稔這樣說

日本首相高市早苗去年11月7日在國會答辯中發表台灣突發事態有可能構成「存亡危機事態」的言論，如今將滿1年。關於是否會回應陸方的撤回要求，官房長官木原稔6日在記者會上避免談及此事，對於APEC深圳會議裡，高市早苗與大陸國家主席習近平是否有望進行對話，木原則表示「不作預判」。

蓋茲示警：用AI製造生物武器 後果會比新冠嚴重

微軟共同創辦人蓋茲(Bill Gates)責怪川普政府在防範AI風險方面沒有作為，並警告這項技術可能會被用來引發一場「遠比新冠疫情更嚴重」的大流行病。

數位銀行倒閉釀金融風暴 300萬人無法領錢 巴拉圭總統辭職

南美洲巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）因數位銀行Ueno Bank倒閉遭接管，引爆嚴重金融危機，已正式宣告辭去總統職務。該起金融風暴波及近300萬名存戶，並引發巴拉圭政局劇烈動盪。

C羅告別23年葡國腳生涯 234場、攻146球創世界紀錄 獨缺世界盃

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）於5日透過個人社交平台發布長達5分鐘的影片，正式宣布以41歲之齡退出葡萄牙國家隊，為長達23年的國際賽生涯畫下句點。C羅在影片中讀出告別信表示：「各位葡萄牙同胞，到了該交還葡萄牙隊7號球衣的時候了。」

也是巴布狄倫歌迷 教宗梵蒂岡接見贈念珠 傳奇歌手回贈自傳

美國傳奇歌手巴布狄倫（Bob Dylan）4日造訪梵蒂岡，獲教宗良十四世私人接見。巴布狄倫身穿黑色連帽上衣與外套，並戴著黑色手套，與一身白袍、頭戴白色小圓帽的教宗會面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。